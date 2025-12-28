Người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở Lâm Đồng

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm giám định y khoa, pháp y tỉnh Lâm Đồng để bảo quản, phục vụ công tác xác minh nguyên nhân tử vong.

Trước đó, sáng 27/12, người dân sống gần khu vực phòng trọ trên đường Nguyễn Khắc Nhu, thuộc khu dân cư Võ Văn Tần, phường Phan Thiết, phát hiện ông B (69 tuổi) không ra ngoài sinh hoạt như thường ngày.

Xe đưa thi thể nạn nhân về Trung tâm giám định y khoa, pháp y tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ). Ảnh: B.H

...

Khi kiểm tra, người dân phát hiện ông B đã tử vong trong phòng trọ và trình báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện nằm úp mặt xuống sàn trong nhà vệ sinh của phòng trọ. Theo người quen của nạn nhân, ông B từ địa phương khác đến Phan Thiết thuê phòng trọ sinh sống một mình và làm tài xế cho dịch vụ du lịch.

Công an phường Phan Thiết đã đến bảo vệ hiện trường và tiến hành các thủ tục khám nghiệm theo quy định.

Tác giả: Đoàn Sĩ

Nguồn tin: Báo VOV