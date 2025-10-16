Hà Tĩnh: Giải cứu 1 phụ nữ bị “bắt cóc online”, ép nhốt vào phòng kín để lừa đảo

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Cẩm Xuyên vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, giải cứu một phụ nữ bị "bắt cóc online" trong hai ngày.

Cơ quan công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo cho nạn nhân.



Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h30 ngày 14/10, bà N.T.H (trú thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên) nhận cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây tự xưng là "Tuấn" cán bộ Công an xã Cẩm Xuyên, thông báo thông tin cá nhân của bà đang bị lợi dụng để kêu gọi từ thiện trên mạng.

Lợi dụng tâm lý hoang mang, các đối tượng yêu cầu bà H. vào phòng kín, không nói với ai, cắm sạc điện thoại để luôn trong tầm giám sát và làm theo hướng dẫn qua video call. Sau đó, bà tiếp tục nhận cuộc gọi từ người khác giả danh cán bộ Công an Tp.Hà Nội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để "phục vụ điều tra".

Trong 2 ngày 14 và 15/10, các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý và điều khiển bà H. từ xa, khiến bà sống trong sợ hãi, không dám liên hệ với người thân.

...

Phát hiện sự việc, Công an xã Cẩm Xuyên đã tiến hành kiểm tra, xác minh, nhanh chóng giải thích, trấn an bà H. và giải thích đây là chiêu trò lừa đảo mạo danh công an. Nhờ đó, bà được giải cứu kịp thời, không bị thiệt hại về tài sản.

Theo Công an Hà Tĩnh, đây là thủ đoạn "bắt cóc online", một hình thức lừa đảo mới, trong đó đối tượng giả danh cán bộ công an hoặc cơ quan chức năng, ép bị hại tự cách ly, cắt liên lạc với người thân, thậm chí tự nhốt mình trong khách sạn hoặc nhà nghỉ để phục vụ "điều tra", sau đó yêu cầu chuyển tiền "chuộc".

Công an khuyến cáo người dân: Không bấm vào các đường link, mã QR được gửi từ tin nhắn, email, cuộc gọi lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ công an. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy bình tĩnh, liên hệ trực tiếp với cơ quan công an địa phương để được xác minh và hỗ trợ.

Cơ quan công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không để bị thao túng tâm lý, góp phần ngăn chặn các chiêu trò lừa đảo qua không gian mạng đang gia tăng thời gian gần đây.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc



Nguồn tin: nguoiduatin.vn

