Hà Tĩnh: Đấu giá thành công 8 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Theo đó, ngày 26/12, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật - đơn vị được lựa chọn đấu giá quyền khai thác 8 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh, đã triển khai việc tổ chức đấu giá các mỏ khoáng sản.

Quá trình tổ chức đấu giá có sự giám sát chặt chẽ từ tổ liên ngành của tỉnh với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

8 mỏ khoáng sản được đấu giá, gồm: mỏ đất đồi khu vực Cụp Bưởi, phường Hoành Sơn, diện tích 14,98 ha; mỏ đất đồi khu vực Bắc núi Sim 2, phường Sông Trí, diện tích 13,08 ha; mỏ đất đồi khu vực thuộc xã Kỳ Xuân, diện tích 6,97 ha; mỏ đất đồi khu vực khe dài Đồng Mọ, xã Cẩm Trung, diện tích 6,6 ha.

Có 1 mỏ cát, sỏi lòng sông được đấu giá thành công - Ảnh minh họa.

Mỏ đất đồi khu vực thôn Yên Thượng, xã Thạch Xuân, diện tích 5,84 ha; mỏ đất đồi khu vực núi Đồng Bụt, xã Hà Linh, diện tích 9,7 ha; mỏ đất đồi khu vực thôn Trung Sơn, xã Hương Đô, diện tích 8 ha; mỏ cát, sỏi xây dựng lòng sông Ngàn Sâu, thôn Tân Hương, xã Phúc Trạch, diện tích 3,86 ha.

Kết quả, có 8/8 mỏ khoáng sản (7 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi lòng sông với tổng tài nguyên dự báo hơn 9,3 triệu m3) đã được đấu giá thành công quyền khai thác làm VLXD thông thường.

Được biết, sau khi trúng đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản, các đơn vị sẽ triển khai khảo sát, đánh giá để xác định khối lượng khoáng sản, đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục, trình đơn vị chức năng xem xét, thẩm định, trước khi chính thức được UBND tỉnh cấp phép khai thác.

