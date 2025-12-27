Cháy nhà 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk: C-há-u b-é 1 tháng tu-ổi thoát c-h-ết trong lòng cha

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. - SN 1990, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

Một người hàng xóm của anh D. kể lại khoảng 2 giờ 40 phút, trong lúc đang ngủ thì ông nghe tiếng nổ nhỏ. Ông bật dậy tìm hiểu thì phát hiện bảng hiệu phía trước căn nhà của anh D. bị cháy - nghi chập điện từ trụ điện sát đó. Ông liền hô hoán vợ con và người dân xung quanh chạy ra đường và chữa cháy.

Căn nhà với cửa cuốn khóa bên trong khi xảy ra hỏa hoạn

Ngay sau đó, người dân dùng các vòi nước và búa đập cửa nhà anh D. Tuy nhiên, nước yếu, cửa nhà là cửa cuốn và khóa trong nên việc chữa cháy không hiệu quả.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở nửa phía trước căn nhà. Lực lượng cứu hỏa cũng có mặt nhưng căn nhà rộng, nhiều vật dụng dễ cháy nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Ngọc Hải - một trong những người tham gia đưa các nạn nhân ra ngoài

Ông Nguyễn Ngọc Hải (ngụ xã Hòa Phú) cho biết nghe thông tin vụ cháy, ông chạy tới thì khoảng một nửa căn nhà phía trước đang cháy dữ dội. Lúc này, lực lượng chức năng và người dân đã dùng búa đập bức tường phía sau để vào cứu người.

Khi ông Hải và lực lượng chức năng vào được thì khu vực phía sau vẫn chưa bị cháy nhưng khói độc dày đặc.

Ông Hải cùng mọi người đưa tất cả 5 nạn nhân ra ngoài rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc

"Lúc phát hiện, người cha trong tư thế nằm sấp, ôm con nhỏ 1 tháng tuổi trong lòng. Chúng tôi nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài nhưng cha mẹ và 2 con đã tử vong, riêng cháu 1 tháng tuổi hiện đang được cấp cứu. Các nạn nhân tử vong chủ yếu do bị ngạt khí độc chứ trên người chưa bị cháy" - ông Hải nhớ lại.

Theo ông Hải, sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, khu vực phía sau nhà tiếp tục bốc cháy toàn bộ...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, căn nhà của anh D. vừa ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước.

Vụ hỏa hoạn khiến anh D. và vợ là chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong. Riêng con út 1 tháng tuổi bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

