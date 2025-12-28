Bạn gái cũ hôn tay chú rể trong đám cưới, cô dâu có phản gây sốc

Your browser does not support the video tag.

Một clip đám cưới ở Indonesia đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc căng thẳng trong buổi chụp ảnh khi cô dâu mạnh mẽ can thiệp lúc người được cho là bạn gái cũ của chú rể tiến đến gần anh ta.

Theo các nguồn tin, người phụ nữ đã cố gắng hôn tay chú rể, một cử chỉ đã dẫn đến phản ứng tức thì và kịch liệt từ phía cô dâu.

Trong đoạn clip hiện đang lan truyền rộng rãi, buổi chụp ảnh cưới ở Indonesia được thực hiện trên một sân khấu trang trí đầy hoa. Chú rể, mặc trang phục truyền thống, đứng cạnh cô dâu trong khi một người phụ nữ được cho là bạn gái cũ của anh ta tiến đến từ bên cạnh.

Cô dâu túm tóc kéo người phụ nữ ra khỏi chú rể.

Cô cúi đầu nhẹ và cố gắng hôn lên tay chú rể, một cử chỉ thể hiện sự tôn trọng sâu sắc trong văn hóa Hồi giáo Indonesia. Hành động này thường chỉ dành cho người lớn tuổi hoặc đặc biệt hơn cho người chồng bởi người vợ.

...

Khi người phụ nữ cúi xuống hôn tay chú rể, cô dâu phản ứng ngay lập tức và dứt khoát. Cô vươn tay ra, nắm chặt lấy tay người phụ nữ, giật tóc và kéo cô ta ra xa, ngăn cản hành động đó.

Hành động diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ và rõ ràng là quyết đoán. Chú rể vẫn đứng yên trong suốt sự việc và không có bất kỳ sự can thiệp nào đáng kể.

Phản ứng thẳng thắn của cô dâu đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng, nhiều người dùng cho rằng hành động của cô là chính đáng.

Một số cư dân mạng cũng đặt câu hỏi về vai trò của chú rể trong tình huống này. Một người dùng viết: "Tôi sẽ đánh cả hai, vì sao anh ta lại chấp nhận điều đó?".

Những người khác thì thêm chút hài hước vào cuộc trò chuyện, một người nói đùa rằng: "Cô ấy chộp lấy thứ đó nhanh hơn cả mẫu thử miễn phí ở Costco".

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn