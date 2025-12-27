Thời gian:
Lật xe chở đoàn thiện nguyện, 8 người t.ử v.o.n.g

Chiếc xe 29 chỗ bị lật ở xã Phình Hồ sáng nay, làm 8 người tử vong, nhiều người bị thương; lực lượng chức năng đang cứu hộ.

Ông Hoàng Anh Tuấn, đại diện chính quyền xã Phình Hồ, cho biết vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12, tại Km34, quốc lộ 174.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, xe gặp nạn đang chở các cô giáo đi thiện nguyện thì bị lật, 8 người tử vong.

Lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định cụ thể, song theo sơ bộ ban đầu có thể do xe mất phanh dẫn tới tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc xe 29 chỗ lật ngửa ngay đoạn dốc, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Xe gặp nạn khi đang di chuyển theo hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Phong



