Bị cự cãi, người đàn ông bóp cổ người tình đến chết

Trần Văn Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 26-12, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Trung (42 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó Trung có mối quan hệ tình cảm với chị P.T.H. (41 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long) và sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long.

Rạng sáng 18-12, giữa Trung và chị H. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với nhau. Bất ngờ Trung đã dùng hai tay bóp cổ khiến chị H. tử vong.

Gây án xong Trung đã đến Công an xã Giao Long đầu thú.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ xử lý Trung theo quy định pháp luật.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn