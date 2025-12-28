Hà Tĩnh: Dự án giao thông hơn 1.000 tỷ băng về đích, phấn đấu hoàn thành trước Tết

Cuối tháng 12/2025, có mặt tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 8C đoạn từ xã Cẩm Xuyên đến xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, với chiều dài 11km, phóng viên ghi nhận hiện dự án đã gần hoàn thành phần thảm nhựa.

Chỉ còn một số vị trí, máy móc, xe cơ giới đang hoạt động, khiến mặt đường bị thu hẹp, phương tiện phải lưu thông chậm, nhất là vào giờ cao điểm.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8C qua địa bàn xã Thiên Cầm đã cơ bản hoàn thành thảm nhựa.

Nếu thời tiết thuận lợi thì phần mặt đường có thể hoàn thành ngay trong năm 2025.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8C qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài 27,7km. Dự án bao gồm 2 đoạn: Đoạn 1 dài 11km từ xã Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 (gói thầu 17.XL); Đoạn 2 dài 16,7km từ nút giao với Quốc lộ 8 đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Hương Sơn (gói thầu 18.XL).

Dự án được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 268/QĐ-BGTVT ngày 3/3/2022 và giao Sở GTVT Hà Tĩnh (nay là Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.076 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương (846 tỷ đồng) và ngân sách tỉnh Hà Tĩnh (230 tỷ đồng). Dự án được triển khai từ tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025.

Tuy nhiên, do mưa liên tục kéo dài nên dự án phải gia hạn. Hiện, do thời tiết đã thuận lợi nên các đơn vị đang nỗ lực thi công để bù tiến độ.

Việc mưa kéo dài trong thời gian qua đã khiến dự án chậm tiến độ.

Tại một số vị trí do thi công kéo dài nên mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến giao thông vào giờ cao điểm.

Phía Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án cũng đốc thúc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc chia "3 ca, 4 kíp" thi công bù lại tiến độ bị chậm thời gian qua. "Việc tăng tốc thi công dự án Quốc lộ 8C không chỉ góp phần đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công mà sau khi nâng cấp, tuyến đường sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Sơn thông tin.

Chủ đầu tư đã yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để về đích đúng hạn.

Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 8C theo quy hoạch được duyệt; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác đoạn Quốc lộ 1 với Khu du lịch Thiên Cầm; đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ tại khu vực bờ tả ngạn sông Ngàn Phố; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn