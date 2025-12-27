Xe khách lật khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương: Xe chở đoàn thiện nguyện

Liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương tại tỉnh Lào Cai, trưa 27-12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 40 tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ). Xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Nguồn: MXH

Khi xe di chuyển xuống đoạn dốc kéo dài thì bất ngờ tự lật. Trên xe lúc này chở khoảng 20 người, hậu quả khiến 9 người tử vong, nhiều người bị thương. Được biết, trong các nạn nhân gặp nạn có nhiều giáo viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng huy động tối đa máy móc, nhân lực để cấp cứu người bị thương và đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được gần 10 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang kẹt trong xe, lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc đã được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài. Hiện, các lực lượng chức năng đang tập trung cứu nạn, đồng thời, huy động máy móc để tiếp tục đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tại nạn khiến 9 người tử vong. Ảnh: MXH

UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người tử vong và bị thương.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động