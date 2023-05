Hà Tĩnh: Người dân khốn khổ vì đường giao thông thi công dang dở do thiếu vốn

Những ngày vừa qua, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh của người dân tại xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về việc, gần 3 năm nay, người dân nơi đây luôn than phiền vì phải chịu cảnh đi lại khó khăn trên con đường liên thôn đang được thi công dang dở.

Theo người dân sở tại, khoảng đầu năm 2020, dự án đường giao thông nông thôn xã Phú Lộc được triển khai. Con đường này chạy từ thôn Trà Sơn qua thôn Tân Bình nhằm phục vụ bà con đi lại và sản xuất như vận chuyển lúa, hoa màu, cam, bưởi… Nhưng do dự án dừng thi công nên cứ trời mưa là lầy lội. Mặt đường bây giờ có nhiều hố sâu và rãnh dài đọng nước, chỉ đi bộ và đi xe máy, xe đạp mới len qua hai bên được chứ xe ô-tô thì không thể đi qua được.

Người dân than phiền vì phải chịu cảnh đi lại khó khăn trên con đường liên thôn thi công dang dở.



“Trước khi tuyến đường được triển khai, người dân ở xã Phú Lộc đã háo hức hiến đất, cây cối để giúp chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Bà con ở đây ai cũng háo hức chờ đón con đường mới, nhưng chỉ được ít tháng thi công thì nhà thầu dừng lại, rút máy móc đi khỏi công trình, bỏ lại con đường với nền đất dở dang suốt gần 3 năm nay, khiến việc đi lại của người dân rất vất vả”, anh Hải - một người dân địa phương bức xúc nói.

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường dừng hẳn việc thi công gần 3 năm nay, do đường thi công dở dang và thời gian tạm dừng quá lâu nên nền đường bị xuống cấp, sụt lún với vô số “ổ trâu, ổ gà”. Vào mùa nắng nóng, nếu đi lại trên con đường thì bụi tung mịt mù, còn về mùa mưa thì mặt đường rất lầy lội, trơn trượt.

Mặt đường bây giờ có nhiều hố sâu và rãnh dài đọng nước. Khi trời mưa, xe tải chở lúa, cam, bưởi và phân bón qua lại “cày” thành những rãnh sâu đọng nước và bùn nhão nhoét, trời nắng thì bụi bay ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và cuộc sống của các hộ dân ở bên đường. Trước tình trạng đó, một số hộ dân xung quanh phải tự đổ đất lấp hố lầy trên tuyến đường để đi lại cho đỡ cực.

Ông Lê Duy Lịch - Trưởng thôn Trà Sơn cho biết, con đường này có vai trò là đường giao thông liên thôn và chạy qua xã Gia Hanh. Các hoạt động sản xuất cũng như mua bán lúa, phân bón, cam, bưởi… của người dân hiện nay đều bị con đường này cản trở. “Chúng tôi mong muốn chính quyền và các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, thúc đẩy dự án tiếp tục triển khai để hoàn thành con đường, cho bà con được thuận tiện trong cuộc sống”, ông Lịch nói.

Qua tìm hiểu được biết, Dự án đường giao thông liên thôn ở xã Phú Lộc có chiều dài 3km với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, do UBND huyện Can Lộc làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai vào đầu năm 2021 với mục tiêu giúp người dân ở 3 thôn Trà Sơn, Vĩnh Phú và Hồng Sơn của xã Phú Lộc được đi lại thuận tiện, đồng thời phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, nếu đường hoàn thành thì sẽ nối thông từ xã Phú Lộc qua xã Gia Hanh (huyện Can Lộc) bên cạnh, giúp người dân 2 xã thuận tiện giao thương hàng hóa.

...

Trước khi tuyến đường được triển khai, người dân ở xã Phú Lộc đã háo hức hiến đất, cây cối để giúp chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Tuyến đường được thiết kế rộng 7m và mặt đường đổ bê tông rộng 5,5m. Khi đang thực hiện hạng mục đất nền thì đơn vị thi công dừng lại và rút khỏi dự án.

Ông Nguyễn Xuân Chương - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, sau khoảng 3 tháng triển khai đắp cấp phối nền đường thì đơn vị thi công đã dừng lại, vì chủ đầu tư không có kinh phí để bố trí vốn tiếp tục triển khai. Suốt gần 3 năm nay, dù chính quyền địa phương và người dân đã có kiến nghị với UBND huyện nhiều lần nhưng thời gian triển khai lại dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Tuyến đường liên thôn xã Phú Lộc lầy lội do thi công dở dang 3 năm nay.



“Những ngày qua, do người dân kêu nhiều quá nên chủ đầu tư cũng đã thuê một đơn vị chở đá dăm đến gia cố lại mặt đường. Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ đáp ứng được việc đi lại tạm thời, còn nguyện vọng của người dân là muốn tuyến đường này được hoàn thành càng sớm càng tốt”, ông Chương nói thêm.

Theo ông Nguyễn Thanh Tân - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc, dự án tuyến đường giao thông liên thôn xã Phú Lộc mới chỉ bố trí được hơn 3 tỷ đồng để triển khai; khi đường đang thi công dang dở thì phải dừng lại do thiếu vốn.

“Kinh phí để thực hiện dự án là từ ngân sách của huyện và một phần của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai do vướng vào một số quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn nên tỉnh chưa bố trí được ngân sách cho huyện để triển khai. Hiện nay, chúng tôi cũng đang phối hợp và tham mưu cho lãnh đạo huyện để cân đối nguồn vốn, tiếp tục hoàn thành dự án, đảm bảo cho người dân đi lại”, ông Tân nói.

Người dân trên địa bàn huyện Can Lộc đang rất mong chờ chính quyền các cấp và các cơ quan liên quan sớm có giải pháp để hoàn thành công trình đường giao thông trên, nhằm phục vụ người dân cũng như mục tiêu của dự án đã đề ra.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: Báo Công Luận