Thấy gì từ công tác đấu thầu mua sắm công tại Hà Tĩnh?

Nhiều gói thầu tiết kiệm ngân sách thấp

Ngày 30/3/2022, ông Lê Minh Đạo - Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 66/QĐ-VPUB phê duyệt cho liên danh Công ty Công nghệ Hoành Sơn và Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân (Hoành Sơn – Tân Dân) trúng gói thầu "Mua sắm thiết bị, phần mềm nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ" với giá 13.623.962.800 đồng, giá dự toán gói thầu là 13.661.236.892 đồng, tiết kiệm NSNN chỉ có 37.300.000 đồng, chiếm tỉ lệ 0,27%.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01/PM-TB thuộc dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã, thị trấn.



Tại Quyết định số 10463/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 do ông Ngô Xuân Ninh – Chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã ký quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01/PM-TB thuộc dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã, thị trấn cho Liên danh Công ty Công nghệ Hoành Sơn và Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân trúng thầu 12.529.967.850 đồng, giá dự toán 12.572.705.302 đồng, tiết kiệm ngân sách có 42.737.452 đồng, chiếm tỷ lệ 0,33%.

Tháng 3/2021, liên danh nhà thầu Hoành Sơn – Tân Dân được công bố trúng gói thầu “Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh” do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư với giá hơn 9,128 tỷ đồng, giá mời thầu 9,165 tỷ đồng, giảm 36,870 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ giảm giá 0,4% so với giá mời thầu.

Ở huyện Lộc Hà, Liên danh Công ty Công nghệ Hoành Sơn và Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân đã trúng gói thầu 01TB: Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện với giá trúng thầu là 9.852.544.000 đồng, giá dự toán 9.891.935.000 đồng tiết kiệm ngân sách khoảng 39.500.000 đồng.

Ngày 21/6/2021, ông Ngô Đức Quy - Giám đốc BQLDA huyện Thạch Hà đã ký Quyết định số 621/QĐ-BA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Mua sắm bổ sung trang thiết bị; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện cho Liên danh công ty TNHH công nghệ Hoành Sơn và Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân là đơn vị trúng thầu với giá 8.896.934.000 đồng. Tiết kiệm được sau đấu thầu là 37.311.000 đồng (chiếm tỷ lệ 0,42 %).

Điều kì lạ là tất cả các gói thầu trên chỉ có duy nhất Liên danh Công ty Công nghệ Hoành Sơn và Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân tham gia và trúng thầu. Các gói thầu do liên danh này trúng có tỉ lệ tiết kiệm NSNN thấp, ít sự cạnh tranh.

Nhiều trang thiết bị đội giá

Bản chất của việc đấu thầu đó là tạo ra sự canh tranh công bằng, minh bạch, ngoài ra cũng tìm ra nhà thầu có năng lực, đảm bảo chất lượng nhưng mang lại giá trị tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước. Công tác mua sắm công càng tiết kiệm, càng đảm bảo được chất lượng thì khi đó mới đi đúng tinh thần của luật Đấu thầu.

Qua rà soát một số gói thầu mua sắm phần mềm, trang thiết bị do Liên danh Công ty Công nghệ Hoành Sơn và Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân trúng thầu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phóng viên nhận thấy nhiều trang thiết có giá cao hơn thị trường và một số công ty cung cấp nhiều, cụ thể:

Ở gói thầu 01/PM-TB thuộc dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý, điều hành phục vụ cải cách hành chính từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Khê.

Thiết bị chuyển mạch cổng 24 Port SF250-24-K9-EU có giá trúng thầu là 9.320.000 đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ viễn thông Quốc tế cung cấp với giá 4.865.000 đồng.

...

Máy Scan ADS-2200, xuất xứ: Trung Quốc, có giá trúng thầu là 11.750.000 đồng, Công ty TNHH Tin học Mai Phương cung cấp với giá 8.400.000 đồng, chênh lệch 3.350.000 đồng/chiếc.

Máy photocopy AR-6031NV, xuất xứ: Thái Lan, có giá trúng thầu là 70.000.000 đồng, trong khi đó Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Đạt cung cấp với giá 40.000.000 đồng, chêch lệch 30.000.000 đồng/chiếc.

Thiết bị chuyển mạch cổng 24 Port TL-SG1024D có giá trúng thầu là 4.835.000 đồng, trong khi đó Công ty TNHH Sản xuất Và Thương Mại Sơn Trường cung cấp với giá 1.800.000 đồng, chênh lệch 3.035.000 đồng/cái, gấp hơn 2,5 lần.

Hay tại gói thầu 01TB: Xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Máy photocopy AR-6031NV có giá trúng thầu là 69.500.000 đồng, trong khi đó Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tiến Đạt cung cấp với giá 40.000.000 đồng chênh lệch 29.500.000 đồng.

Máy in HL-B2080DW có giá trúng thầu 9.200.000, trong khi đó cung gần thời điểm có đó Doanh nghiệp tư nhân Trung Tâm Thương Mại Dịch Vụ và Công Nghệ Thông Tin Hưng Thịnh cung cấp với giá 3.900.000 đồng, chênh lệch 5.300.000 đồng, gấp hơn 2,3 lần.

Máy Scan ADS-2200, xuất xứ: Trung Quốc, có giá trúng thầu là 11.750.000 đồng, Công ty TNHH Tin học Mai Phương cung cấp với giá 8.400.000 đồng.

Máy chiếu Sony VPL - EX430 có giá trúng thầu là 33.500.000 đồng, trong khi đó Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Nguyệt Ánh II cung cấp có 15.400.000 đồng, chênh lệch 18.100.000 đồng/chiếc.

Tiếp đó trên địa bàn huyện Thạch Hà ở gói thầu: Mua sắm bổ sung trang thiết bị; xây dựng phần mềm thành phần phục vụ cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện.

Thiết bị đánh giá (Tab 7 A7; SM-T505) có giá trúng thầu là 12.630.000 đồng chiếc, nhưng thị trường đang bán sản phẩm này chỉ có giá 6.500.000 đồng/cái. Như vậy, với việc giá bị đội lên gần gấp đôi thị trường, tính trên số lượng 66 chiếc thì số tiền chênh lệch hơn 405.000.000 đồng.

Đối với sản phẩm Hya Swith POE 2 lớp (TL-SG1024D) có đơn giá tại gói thầu là 4.800.000 đồng/cái. Công ty Cổ Phần FNS cung cấp với giá 1.990.000 đồng/chiếc, chênh lệch 2.810.000 đồng/chiếc.

Thiết bị Kios tra cứu thông tin (ATK 17M1) có giá trúng thầu 65.950.000 đồng/chiếc, trong khi đó giá trên thị trường có 36.000.000 đồng/chiếc.

Tác giả: Nhật Tâm

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn