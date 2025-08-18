Hà Tĩnh: Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi gây ô nhiễm, “bất tuân” yêu cầu của chính quyền?

Loạt cơ sở chăn nuôi xả nước thải vượt quy chuẩn

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đơn vị gồm: Hợp tác xã Gia Phúc (xã Xuân Lộc), Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi (Hợp tác xã Hà Phi, xã Cẩm Hưng) và Công ty TNHH NH (xã Cẩm Hưng) về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật. Tổng số tiền xử phạt là 82,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hợp tác xã Hà Phi còn bị xử phạt bổ sung 65 triệu đồng do hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường.

Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi xả thải trái quy định, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sống. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Trước đó, vào đầu tháng 8/2025 với các hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải theo quy định, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính 4 cơ sở với số tiền 746 triệu đồng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra đột xuất Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và HTX Thái Minh Thùy (xã Cổ Đạm), phát hiện hai đơn vị này xả nước thải trực tiếp ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép. Tổng số tiền xử phạt hai cơ sở lên đến 471 triệu đồng.

Tiếp đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện hành vi tương tự tại HTX Việt Hải và HTX Cẩm Dương (xã Yên Hòa). Hai đơn vị này bị xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng, trong đó HTX Việt Hải còn bị xử phạt bổ sung 65 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xả thải trái quy định, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Cùng với đó, các địa phương chỉ đạo UBND xã, phường thành lập Tổ công tác phối hợp Công an cấp xã tiến hành thống kê, rà soát, đánh giá đúng thực trạng các cơ sở, khu vực, địa điểm gây ô nhiễm môi trường để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, không để tình trạng kéo dài. Đồng thời, đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó kịp thời nắm bắt, xử lý, ngăn chặn hậu quả xảy ra.

Hợp tác xã Hà Phi "bất tuân" yêu cầu của chính quyền?

Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi (xã Cẩm Hưng), thuộc huyện Cẩm Xuyên (cũ), Báo Đại biểu Nhân dân từng có bài viết phản ánh về tình trạng xả chất thải ra môi trường, gây ô nhiễm, gây bức xúc cho người dân.

...

Hình ảnh HTX Hà Phi xả thải ra môi trường do phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ghi nhận vào tháng 8/2024

Sau đó, UBND huyện Cẩm Xuyên đã lập đoàn kiểm tra và có văn bản yêu cầu khẩn trương chấn chỉnh các vi phạm.

Theo đó, để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh một số tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường chăn nuôi, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi, các phòng, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ kết quả kiểm tra và tiếp thu các ý kiến báo nêu, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Đắp kín đường mương nối ra khuôn viên ngoài trang trại, đảm bảo không có nước thải sau xử lý chảy ra ngoài khuôn viên trang trại (kể cả trong trường hợp mưa lớn, kéo dài) như hướng dẫn, đề xuất của đoàn kiểm tra.

Dù UBND huyện Cẩm Xuyên trước đó đã có yêu cầu HTX Hà Phi khắc phục và chấn chỉnh các vi phạm nhưng đơn vị này vẫn "bất tuân"

Yêu cầu, Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi khẩn trương lựa chọn, hợp đồng với đơn vị Tư vấn về Môi trường để hướng dẫn cải tạo hệ thống xử lý chất thải (các ao lắng, hồ sinh học) để xử lý chất thải đảm bảo, ký hợp đồng cấp Giấy phép môi trường theo quy định Luật BVMT năm 2020 (hoàn thành cấp Giấy phép môi trường trước ngày 01.01.2025). Hoàn thành cải tạo các hạng mục xử lý môi trường trước ngày 25.9.2024.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2025 khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thì phát hiện Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời chưa có giấy phép môi trường.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ giám sát việc tuân thủ pháp luật và thông tin sự việc đến bạn đọc.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

