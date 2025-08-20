Hà Tĩnh: Giải cứu 2 nạn nhân bị lừa sang nước ngoài lao động

Chiều 20/8, tin tức từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận 2 công dân trú tại huyện Lộc Hà và Cẩm Xuyên (cũ) bị lừa sang nước ngoài làm việc.

Được biết, khi đến nơi, 2 công dân bị bán sang Myanmar, bị ép tham gia lừa đảo, tra tấn dã man và đe dọa tính mạng.

Sau 6 tháng được lực lượng chức năng Myanmar giải cứu và hỗ trợ, hai nạn nhân đã trở về nước an toàn.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo, đừng tin vào việc làm “dễ dàng, lương cao” qua mạng xã hội. Hãy tỉnh táo để không trở thành nạn nhân của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

