Hà Tĩnh kích hoạt xả tràn hồ đập đề phòng mưa lũ

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 3/11 đến ngày 8/11, Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to. Riêng ngày 4/11 và ngày 8/11 mưa rất to.

Xả tràn tại hồ Khe Xai. Video: HV.

Căn cứ quy trình vận hành hồ chứa nước đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc tiến hành xả tràn.

Xả tràn tại hồ chứa nước Thượng Sông Trí. Ảnh: HV.

Sáng 4/11, ông Hồ Đức Việt - Trưởng phòng Quản lý khai thác, Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông tin, thời điểm này, đơn vị đã xả tràn đối với 6 hồ đập có tràn xả sâu. Bao gồm: Hồ Bộc Nguyên, hồ chứa nước Thượng Sông Trí, hồ Khe Xai, hồ Tàu Voi, hồ Kim Sơn và đập Đá Hàn.

Ngoài ra, đối với các hồ chứa có tràn tự do cũng cơ bản đầy nước và sẽ xả tràn khi đến ngưỡng.

Hồ Bộc Nguyên xả tràn. Video: HV.

Theo thông báo, thời gian xả qua tràn tại các hồ chứa bắt đầu từ 8h, ngày 4/11 với lưu lượng từ 5m³/s đến 120m³/s. Việc kết thúc xả tràn sẽ căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND các địa phương chịu ảnh hưởng trong hệ thống xả tràn, khẩn trương thông báo, đôn đốc và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản vùng hạ du, sẵn sàng ứng phó các sự cố có thể xảy ra.

