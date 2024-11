Từ mai, miền Trung mưa lớn, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi nguy cơ ngập lụt

Dự báo từ sáng mai ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng và dông - Ảnh: Nam Trần

Theo bản tin dự báo chiều 2-11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ gần sáng ngày 3-11 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng và dông.

Cụ thể, từ gần sáng ngày 3-11 đến ngày 4-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 150mm trong 6 giờ.

Ngày 4-11, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 2-11 đến ngày 3-11 ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

"Từ đêm 4 và ngày 5-11, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày và có khả năng mở rộng xuống đến Bình Định" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn nên dự báo từ ngày 4 đến 9-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Bình Định lên mức báo động 1 - báo động 2.

"Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, đô thị, thành phố và các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định, đặc biệt lưu ý các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Bình Định" - ông Dũng cảnh báo.

Bắc Bộ đón không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng dự báo từ đêm mai 3-11, khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 4-11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Từ ngày 5 đến 6-11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 17-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Từ đêm 3-11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m. Ở khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ