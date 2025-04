Góc camera khác vụ bé 3 tuổi chạy về gọi bố mẹ cứu bạn rơi xuống hố sâu: Dân tình lại thêm trầm trồ

Câu chuyện bé Nguyễn Nam Phong (gần 3 tuổi) ở xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An hớt hải chạy về gọi bố mẹ cứu bạn 5 tuổi bị rơi xuống hố công trình nhà hàng xóm xảy ra chiều ngày 5/4 đã khiến rất nhiều người xuýt xoa, khen ngợi sự nhanh trí, thông minh của cậu bé.

Mới đây, mạng xã hội tiếp tục lan truyền một clip được quay ở góc camera khác đã cho thấy cụ thể diễn biến sự việc.

Your browser does not support the video tag.



Clip ghi cảnh Nam Phong cố gắng cứu bạn rơi xuống hố trước khi chạy về gọi người lớn.

Theo đó, Phong cùng bạn chơi ở một công trình đang xây dựng. Bất ngờ, bạn của Phong trượt chân tụt xuống hố sâu. Cháu bé hoảng sợ, la khóc kêu cứu. Lúc này, Phong đã cố gắng kéo bạn lên nhưng không được. Sau khoảng 15 giây, biết mình không thể cứu bạn, Phong đã nhanh chóng chạy về nhà gọi người lớn: “Mẹ ơi, cứu cứu”.

Lúc này, bố mẹ Phong đang ngồi ở sân nói chuyện. Ban đầu nghe Phong nói, mọi người không hiểu. Nhưng sau đó, mọi người bình tĩnh lại và nghi bạn của Phong gặp nguy hiểm nên đã chạy ra khu vực hiện trường và cứu được cháu bé.

...

“Cậu bé không chỉ nhanh trí mà còn rất dũng cảm nữa, thán phục. Lớn lên con chắc chắc sẽ là một chàng trai tốt bụng, kiên cường”, nhiều cư dân mạng bày tỏ cảm xúc khi xem đoạn clip.

Your browser does not support the video tag.

Sau khi cứu bạn không thành, Phong chạy về nhà nhờ bố mẹ giúp đỡ.

Được biết, bé Nam Phong có hoàn cảnh đặc biệt khi bị bố mẹ ruột bỏ rơi từ khi lọt lòng. Gia đình anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1984) đã nhận nuôi Phong cách đây gần 3 năm. Thương con nuôi thiệt thòi, vợ chồng anh Thanh yêu thương, chăm sóc Phong như con ruột.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, gia đình một người bạn đến nhà anh Thanh chơi, có đưa theo một bé trai 5 tuổi. Trong lúc vợ chồng anh Thanh cùng người bạn ngồi ở sân nói chuyện thì Phong và cháu bé 5 tuổi đi chơi. Lát sau, Phong về gọi, nhờ bố mẹ cứu bạn.

Chia sẻ trên VietNamNet, người bố cho con biết con trai vốn là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Khi xem đoạn clip, anh Thanh rất bất ngờ trước sự nhanh trí của con. Anh bày tỏ bản thân rất hạnh phúc vì được làm bố của Phong.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn