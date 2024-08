Giảng viên đại học dùng bản in thử suốt 5 năm vì… ‘tưởng sách thật’

Cuốn sách Kỹ thuật lập trình CNC - Ảnh: Đ.N.

Nhiều giảng viên trường này cũng té ngửa vì sau hơn 5 năm sử dụng mới biết cuốn sách chưa hề được xuất bản.

Hơn 5 năm dùng sách chưa được xuất bản

Một lãnh đạo Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng xác nhận đơn vị vừa có quyết định thu hồi lại quyết định trước đó vào tháng 1-2019 về việc sử dụng cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" làm tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu, học tập.

Cùng với đó, quyết định thu hồi toàn bộ cuốn sách này đang được giảng viên trong trường sử dụng từ năm 2019 đến nay. Cuốn sách do bà Nguyễn Thị Hải Vân, giảng viên của trường làm chủ biên cùng 4 tác giả khác, do Nhà xuất bản Xây Dựng xuất bản.

Nhà trường cũng đã có báo cáo với lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo phản ánh, khi tra cứu tên sách "Kỹ thuật lập trình CNC" và tên tác giả tại website của Nhà xuất bản Xây Dựng không tìm thấy kết quả. Cuốn sách mà bà Vân nộp cho nhà trường cũng không có tem chống giả như các cuốn sách xuất bản cùng kỳ tại nhà xuất bản này.

Cùng với đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) có công văn xác nhận vào năm 2018 đã tiếp nhận đăng ký xuất bản đối với cuốn sách "Kỹ thuật lập trình CNC" do bà Vân chủ biên cùng 4 tác giả.

Nhưng đến ngày 28-3-2019, Nhà xuất bản Xây Dựng có công văn gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc đề nghị trả lại mã số ISBN (mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách) của cuốn sách trên đối với các xuất bản phẩm mà đơn vị không tổ chức xuất bản năm 2018. Điều này đồng nghĩa với việc cuốn sách này chưa từng được xuất bản.

Tuy nhiên, năm 2019, bà Nguyễn Thị Hải Vân đã dùng cuốn sách này trong hồ sơ thi thăng hạng lên giảng viên chính. Một trong những tiêu chuẩn đăng ký dự thi giảng viên chính là phải chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất một sách phục vụ đào tạo được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo.

Bà Vân được công nhận kết quả thi trong đợt này và được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương giảng viên chính.

Sau đó, bà Vân sử dụng cuốn sách này nộp hồ sơ xét công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học 2018 - 2019, bà Vân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đặt in sách rồi… quên số lượng

Bà Nguyễn Thị Hải Vân cho biết năm 2018, bà gửi bản thảo tài liệu với tựa đề "Kỹ thuật lập trình CNC" do bà làm chủ biên đến Nhà xuất bản Xây Dựng và được đồng ý xuất bản. Trong quá trình thương thảo, bà được nhà xuất bản gửi vài cuốn in mẫu, trong các bản in đó đã có đầy đủ số quyết định xuất bản.

Trong báo cáo xử lý vụ việc của Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng, bà Vân nêu bà nhận được một số bản in mẫu và đã gửi một vài tác giả khác bản in mẫu này để kiểm tra, đối chiếu trước khi thống nhất xuất bản.

Tuy nhiên, nói với Tuổi Trẻ Online, bà Vân cho biết: "Lúc nhận những cuốn sách ấy tôi không biết nó là bản in thử. Họ không ghi rõ là bản mẫu nên tôi nghĩ đó là sách đã được xuất bản. Tôi cũng không hề nhận được quyết định nào về việc xuất bản hay thu hồi mã số ISBN".

Phóng viên đặt câu hỏi trên bìa 3 của cuốn sách có thông tin "In 300 cuốn khổ 19x27 cm" nhưng sao chỉ nhận được vài cuốn mà cho đến nay bà vẫn không phản hồi về số lượng sách thiếu?

Bà Vân trả lời: "Tôi quên không nhớ mình đã đặt in bao nhiêu cuốn. Phần vì cuốn sách đã đặt in có vài điểm tôi chưa ưng ý lắm nên khi phía nhà xuất bản im ắng, tôi cũng không hỏi đến nữa".

Nhận 13,5 triệu đồng để in sách Ông D., giảng viên tham gia viết 2 chương trong cuốn sách này, cho biết đã đưa cho bà Vân 5 triệu đồng chi phí xuất bản sách, 2 tác giả khác đưa bà Vân thêm 3,5 và 5 triệu đồng. "Từ khi sách được đưa ra hội đồng trường, làm tài liệu tham khảo giảng dạy, tôi thường giới thiệu cho sinh viên về cuốn sách này, các ví dụ, dẫn chứng… trong sách. Cho đến khi nhận công văn của Cục Xuất bản vào tháng 4-2024, chúng tôi mới biết cuốn sách của mình chưa có quyết định xuất bản", ông D. nói.

