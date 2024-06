Gây tai nạn khiến 3 người t.ử v.o.n.g, tài xế lẩn trốn 18 ngày đã ra đầu thú

Tài xế Bùi Ngọc Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CTV)



Tối 26/6, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin, tài xế Bùi Ngọc Hải (SN 1985, trú xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) bị truy nã đặc biệt đã ra đầu thú.

Hải là tài xế điều khiển xe tải mang biển số 29H-889.60, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn hôm 8/6 khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên.

Đến ngày 26/6, tức sau 18 ngày lẩn trốn, tài xế Hải mới ra đầu thú tại Công an tỉnh Hà Nam.

Cùng ngày, Công an huyện Cẩm Xuyên đã cử tổ công tác ra tiếp nhận và di lý tài xế Hải về Hà Tĩnh.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 8/6, anh Nguyễn Văn H (SN 1992, trú xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) điều khiển ô tô tải biển số Hà Tĩnh 38C-180.xx, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Cẩm Thịnh), ô tô tải do anh H điều khiển chuyển hướng sang đường đã bị ô tô tải biển số 29H-889.60 do tài xế Bùi Ngọc Hải cầm lái, tông từ phía sau.

... Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.



Cú va chạm mạnh khiến ô tô tải do anh H. điều khiển bị đẩy sang làn đường ngược chiều và bị ô tô đầu kéo 63C-076.xx do tài xế Trần Minh M (quê Tiền Giang) cầm lái tông trực diện.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe do anh H. điều khiển tử vong tại chỗ.

Theo xác minh của công an, trước khi xảy ra vụ việc, ô tô tải do anh H điều khiển đã bật xi-nhan chuyển hướng. Song, ô tô tải do tài xế Bùi Ngọc Hải điều khiển đã không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn.

Sau tai nạn, tài xế Hải rời khỏi hiện trường. Ngày 8/6, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định truy tìm tài xế Hải.

Ngày 12/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Hải về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến ngày 24/6, cơ quan điều tra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can này.

Tác giả: Tiến Hiệp



Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại