CLIP: Khống chế tên trộm ở bãi biển nổi tiếng Đà Nẵng

Ngày 19-4, Công an phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiếp nhận một nghi phạm trộm cắp tài sản của du khách khi tắm biển ở bãi biển phía Nam Công viên Biển đông Đà Nẵng.

Nghi phạm là Trần Văn Đức (38 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ).

Trần Văn Đức bị bắt quả tang

Đối tượng bị Đội Quản lý trật tự du lịch thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bắt quả tang vào ngày 18-4.

Thời điểm trên, tổ công tác Đội Quản lý trật tự du lịch làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự tại biển Đà Nẵng, phát hiện Đức có biểu hiện nghi vấn.

Các thành viên trong tổ gồm Phan Thanh Trinh (Tổ trưởng Tổ công tác số 2), Trần Hoài Thanh (Tổ phó Tổ công tác số 1), Phạm Nhữ Đông (Tổ phó Tổ công tác số 2) và Nguyễn Quốc Hải (nhân viên Tổ công tác số 3) đã mật phục theo dõi.

Lúc đó, Đức tiếp cận hai vị trí có du khách đang tắm biển để lục tìm tài sản, nhưng không lấy được gì.

...

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Khống chế bắt gọn tên trộm cắp tài sản để bàn giao cho công an địa phương

Tổ công tác tiếp tục đeo bám, đến khoảng 17 giờ, Đức đến khu vực có một túi đeo màu đen của du khách người Nga Dmitrii Baryshev đặt trên bờ.

Thấy du khách bất cẩn, để túi trên bờ rồi vô tư tắm biển, Đức nhanh chóng tiến đến, lấy trộm túi xách, bên trong có một điện thoại iPhone 16 Pro Max và một tai nghe AirPods, tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Ngay lập tức tổ công tác áp sát, khống chế gọn đối tượng.

Nhận lại tài sản, du khách Dmitrii Baryshev tỏ ra bất ngờ và thán phục trước cách xử lý nhanh, chuyên nghiệp của Đội Quản lý trật tự du lịch.

Trước đó, tháng 3-2025, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cùng mô hình hoạt động của Đội Quản lý trật tự du lịch được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng công nhận là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động