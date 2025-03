Your browser does not support the video tag.

Nghẹt thở giây phút khống chế đối tượng dùng dao uy hiếp cháu bé

Vào khoảng 4h sáng ngày 27/3, công an phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo từ anh Trần Thanh Hải, sinh năm 1986 ở khu phố Mao Dộc về việc khoảng 2h có một đối tượng khoảng 40 tuổi đi xe máy đến quán làm bánh mì nhà anh ở mặt đường Quốc lộ 18.

Khi vào nhà, đối tượng cầm theo 2 con dao loại thái thịt to lưỡi sắc. Sau đó đối tượng đi lên tầng 2 thì mọi người trong nhà bỏ ra ngoài hết, trong nhà còn một cháu bé con anh Hải sinh năm 2016 đang ngủ. Đối tượng đã khống chế cháu bé đưa lên nóc ngôi nhà 1 tầng bên cạnh.

Lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng, giải cứu bé gái ở Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khi nhận được tin báo về vụ việc, địa phương đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh để có phương án giải cứu.

"Hồi hơn 8 giờ, cháu bé được giải cứu an toàn. Khi đối tượng dẫn cháu bé xuống vỉa hè thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt luôn" - ông Kiên nói. Bước đầu lực lượng chức năng xác định, đối tượng trên ở Hải Phòng, không đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.

Hiện cháu bé đã được giải cứu an toàn. Ảnh: Tổng hợp

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

