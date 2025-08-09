Nghe tiếng động trên trần nhà, người đàn ông sốc nặng khi thấy cảnh đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Cảnh quay cho thấy tổ ong khổng lồ xuất hiện trên trần của một nhà dân ở Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 26/7.

Chủ sở hữu ngôi nhà cho biết đã nghe thấy tiếng vo ve phía trên trần nhà. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện ra tổ ong bắp cày dài 90 cm.

Anh nói: "Tôi dự định thuê một chuyên gia diệt ong bắp cày chuyên nghiệp để xử lý nó sau Tết Trung thu".

Tổ ong khổng lồ được phát hiện.



Ong bắp cày khổng lồ châu Á là loài ong bắp cày lớn nhất thế giới. Nó có nguồn gốc từ vùng ôn đới và nhiệt đới Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á lục địa, một phần vùng Viễn Đông của Nga. Chúng thích sống ở vùng núi thấp và rừng rậm, đồng thời tránh xa hoàn toàn vùng đồng bằng và vùng khí hậu trên cao.

Chúng xây dựng những tổ lớn hình quả bóng đá làm từ bột gỗ nhai. Những tổ này có thể mở rộng nhanh chóng trong mùa ấm và thường ẩn trong các hốc cây, gác mái hoặc hốc tường, gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng khi nằm gần nhà hoặc khu vực công cộng.

Ong bắp cày là nỗi hiểm hoạ của nhiều động vật sống khác, bao gồm trong đó cả con người.

Ngòi của ong bắp cày tiêm một loại nọc độc đặc biệt mạnh có chứa Mastoparan-M. Chúng là những peptide tiêu tế bào có thể gây tổn thương mô bằng cách kích thích hoạt động của phospholipase.

Mô tả cảm giác bị ong bắp cày đốt giống như bị "một chiếc đinh nóng đâm vào chân". Bên cạnh việc sử dụng ngòi để tiêm nọc độc, ong bắp cày khổng lồ châu Á dường như có thể phun nọc độc vào mắt người trong một số trường hợp nhất định.

Ngoài ra, nọc độc có chứa chất độc thần kinh gọi là Mandaratoxin. Mặc dù một con ong bắp cày không thể tiêm đủ liều gây chết người, nhưng nhiều vết đốt có thể gây chết người. Những người mắc chứng dị ứng nọc côn trùng sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn.

