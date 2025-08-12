Em gái đăng clip bị anh trai đánh tới tấp lên mạng xã hội, hé lộ nguồn cơn ban đầu

Clip đang lan truyền trên mạng xã hội, anh trai dùng ghế đánh tới tấp vào đầu em gái. Nguồn: MXH
Thông tin trên báo Người lao động, sáng 12/8, chị Huỳnh Thị Thanh Kim T. (30 tuổi; trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận là người phụ nữ bị đánh liên tục vào đầu bằng ghế nhựa trong những clip được đăng tải trên mạng xã hội ngày hôm qua. Chị T. cũng khẳng định, người đàn ông trong các video đó chính là anh trai chị.
Sự việc xảy ra vào khuya 18/6, chị T. bị đánh nhiều lần đến 3 giờ sáng 19/6. Theo chị T., sự việc xuất phát từ những bất đồng về chuyện gia đình trước đó nên khi vừa vào nhà, người anh trai lớn chỉ hỏi vài câu rồi lập tức cầm ghế đánh chị.
Ảnh cắt từ clip
VTC News đưa tin, trong ngày 11/8, chỉ vài giờ sau khi chị T. đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ trên mạng xã hội.
Cũng theo VTC News, tối 11/8, đại tá Võ Văn Dương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã nắm thông tin vụ việc.
Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Do vụ việc cũng chưa rõ nội dung dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 anh em nên chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng mới có hướng xử lý”.
Tác giả: Trần Giang (t/h)
Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn