CLB Hải Phòng bị phạt nặng, cổ động viên bị cấm đến sân vì pháo sáng

Hôm 2-8, tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, trận đấu giữa CLB Hà Nội gặp Hải Phòng diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Trong suốt cả trận đấu, rất nhiều lần các cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng tại khu vực khán đài B.

Đáng nói, một lần trong số đó đã gây ra tai nạn cho một cổ động viên nhí, khi em nhỏ này bị bỏng và phải được đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa Xanh Pôn. Theo chẩn đoán, cổ động viên nhí này bị bỏng lửa 1% độ 2, 3 đùi trái. Bệnh viện cũng chỉ định hẹn thay băng hằng ngày và kê đơn thuốc.

Tối 4-8, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt liên quan đến vụ việc. Theo đó, đội chủ nhà CLB Hà Nội bị phạt số tiền lên đến 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng, gây mất an ninh, an toàn trên sân.

CLB Hải Phòng cũng bị phạt với số tiền 70 triệu đồng do để cổ động viên của CLB gây mất an ninh, an toàn, đốt nhiều pháo sáng trên sân. Bên cạnh đó, cổ động viên Hải Phòng còn bị cấm vào sân ở trận đấu kế tiếp trên sân nhà của CLB Hà Nội khi hai đội gặp nhau tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Hiện tại ở V-League 2023, CLB Hà Nội và Hải Phòng sẽ không còn đối đầu nhau. Điều tương tự cũng diễn ra ở Cúp quốc gia khi cả hai đều đã bị loại. Do đó, án phạt cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân nhà của CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ được áp dụng ở mùa giải tiếp theo.

Đây không phải lần đầu mùa này các cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng. Và cũng không phải lần đầu mà họ và CLB Hà Nội cùng nhận án phạt từ Ban kỷ luật VFF.

Khi hai đội chạm trán nhau tại vòng 6 giai đoạn 1 trên sân Hàng Đẫy, cổ động viên Hải Phòng cũng đã đốt pháo sáng. Sau đó, mỗi đội đều phải nộp phạt số tiền 20 triệu đồng.

