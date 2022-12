Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh tặng Bằng khen cho các nhà báo có nhiều đóng góp

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao giải B cho đại diện các tác giả, nhóm tác giả. Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2022 được phát động từ tháng 3/2022 - tháng 10/2022. Đây là năm thứ 5 Hà Tĩnh tổ chức giải báo chí viết về xây dựng Đảng. So với năm trước, số lượng tác phẩm tham dự giải năm nay nhiều hơn, đa dạng về thể loại; phong phú về đề tài; sinh động và hấp dẫn trong hình thức thể hiện. Sau quá trình chấm khách quan, minh bạch, Ban tổ chức giải lựa chọn, trao giải cho 27 tác phẩm (17 giải báo in, điện tử; 10 giải phát thanh, truyền hình). Trong đó có 2 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 12 giải khuyến khích. Đồng thời, thống nhất gửi 58 tác phẩm tham dự Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - năm 2022. Ban tổ chức giải cũng xét chọn, vinh danh 2 nhân vật tiêu biểu được phản ánh trong các tác phẩm đạt giải; trao 3 giải chuyên đề và 1 giải phụ cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai giải.