Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỉ 'kê khai tài sản không trung thực'

Đang điều tra vụ nữ chủ tịch huyện bị lừa hơn trăm tỉ Trước đó, tại cuộc họp báo quý 1-2024 của Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo số tiền 100 tỉ đồng trong tài khoản. Thiếu tướng Tô Cao Lanh - phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02) - cho biết hiện Cơ quan điều tra của Bộ Công an cho biết các đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra, khi có kết luận sẽ công bố.