Chủ thầu bị bắt, trụ sở huyện Quế Sơn hơn 50 tỉ "đứng bánh"

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 30 và 31-5, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án liên quan đến 3 công trình khác nhau ở huyện Thăng Bình và TP Hội An của tỉnh Quảng Nam. Các bị cáo tại tòa

Trong đó, Trần Thanh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Đại Bình An có vai trò chủ chốt, được xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước hơn 365 triệu đồng, bị phạt 27 tháng tù; Tô Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đại Bình An gây thiệt hại hơn 244 triệu đồng, bị xử phạt 10 tháng 16 ngày tù. Ngoài ra, Lê Hữu Vũ, Giám đốc BQL dự án - đô thị huyện Thăng Bình, bị phạt 20 tháng tù; Trần Ngọc Hùng, nhân viên Công ty Đại Bình An, 18 tháng tù; Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Công ty CP xây dựng công trình Đại Lộc, 15 tháng tù; Nguyễn Văn Vinh, nhân viên BQL dự án – quỹ đất TP Hội An, bị tuyên phạt 24 tháng tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Riêng bị cáo Phạm Văn Điểu, Giám đốc BQL dự án – quỹ đất TP Hội An, bị tuyên phạt 120 triệu đồng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".