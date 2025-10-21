Cầu thủ Đà Nẵng truyền tay nhau ‘mẩu giấy lạ’

Các cầu thủ Đà Nẵng truyền tay nhau mẩu giấy có chỉ đạo chiến thuật từ HLV Lê Đức Tuấn.



Những phút cuối trận đấu giữa Thể Công Viettel và Đà Nẵng, một hình ảnh thú vị được ghi lại đó là các cầu thủ đội khách chuyền tay nhau một mẩu giấy nhỏ. Tờ giấy được cho là chứa chỉ đạo chiến thuật khẩn cấp từ ban huấn luyện đội bóng sông Hàn gửi vào sân trong thời điểm đội đang bị dẫn ngược 1-2.

Theo quan sát, mẩu giấy được truyền qua 3 cầu thủ trước khi tới tay trung vệ Kim Dong-su và thủ môn Văn Biểu. Hành động tưởng như nhỏ bé nhưng thể hiện nỗ lực của ban huấn luyện Đà Nẵng trong việc xoay chuyển tình thế khi đội đang bị đối thủ dồn ép.

Trước đó, Đà Nẵng nhập cuộc khá tốt và bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút thứ 9. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi thủ môn Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng sau pha va chạm trên không và buộc phải rời sân bằng cáng.

...

Sự cố này khiến thế trận của đội khách bị ảnh hưởng đáng kể. Người vào thay, thủ môn trẻ Văn Biểu, dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp khung gỗ của đội bóng sông Hàn đứng vững.

Thể Công Viettel tận dụng tốt lợi thế sân nhà để ghi liên tiếp hai bàn thắng do công của Xuân Tiến và Mạnh Dũng, qua đó lội ngược dòng thắng 2-1. Dù nỗ lực điều chỉnh chiến thuật trong hiệp hai, các cầu thủ Đà Nẵng vẫn không thể tạo ra bất ngờ.

Với chiến thắng này, Thể Công Viettel tiếp tục duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn giậm chân ở nhóm cuối với chỉ 5 điểm sau 7 vòng đấu.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: znews.vn