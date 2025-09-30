Ngoại binh trị giá 24 tỷ đồng của Hà Tĩnh sớm chia tay V.League

Zeka gia nhập Hà Tĩnh với rất nhiều những kỳ vọng

Hà Tĩnh đối diện với nhiều khó khăn khi tiền đạo Yevgeniy Serdyuk dính chấn thương nặng, sớm phải chia tay với V.League 2025/26. Chân sút gốc Ukraine được chẩn đoán bị đứt dây chằng đầu gối, buộc phải phẫu thuật và cần ít nhất 9 tháng mới có thể trở lại sân cỏ. Điều này cũng đồng nghĩa, Zeka (biệt danh của Yevgeniy Serdyuk) sẽ không thể tiếp tục đồng hành với đội bóng núi Hồng sắp tới.

Việc chân sút 27 dính chấn thương nặng không thể thi đấu được xem là tổn thất lớn với Hà Tĩnh. Hà Tĩnh sẽ buộc phải chơi “chấp Tây” từ nay cho đến khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại sau vòng 11 V.League 2025/26.

Trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, Hà Tĩnh gây bất ngờ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chiêu mộ tiền đạo Yevgeniy Serdyuk. Trên Transfermarkt, chân sút người Ukrania được định giá 800.000 euro (hơn 24,3 tỷ đồng). Đây cũng là thời điểm Yevgeniy Serdyuk có mức định giá cao nhất sự nghiệp, giúp anh lọt vào Top 5 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/26. Anh cao 1m85, thi đấu ở vị trí tiền đạo và từng khoác áo U21 Ukraine. Trước khi đến Việt Nam, Serdyuk từng thi đấu tại các giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và Bulgaria. Ở mùa giải vừa qua, anh khoác áo CLB CSKA 1948 (Bulgaria), ra sân 23 trận và ghi được 8 bàn thắng.

... Chân sút trị giá 24 tỷ đồng người Ukraine đã phải rời đi sau chỉ 3 vòng đấu do dính chấn thương nặng



Với “CV” cực đẹp của mình, Zeka được kỳ vọng sẽ ngòi nổ tấn công lợi hại trên hàng công của Hà Tĩnh. Dù vậy, sau thời gian ngắn khoác áo Hà Tĩnh, chân sút Ukraine đã không thể hiện được giá trị của mình.

Anh chủ yếu ngồi trên ghế dự bị và mới chỉ có 3 trận đấu vào sân thay người ở V.League. Trận Hà Tĩnh thua 1-3 trước Ninh Bình trên sân nhà, anh đá 19 phút Trận sau gặp SHB.ĐN (thắng 1-0) anh đá 18 phút; còn ở trận đội bóng núi Hồng thắng Thanh Hoá, tiền đạo này chỉ có mặt trên sân vỏn vẹn 1 phút. Trong lần hiếm hoi đá chính cho Hà Tĩnh ở trận gặp Quảng Ninh tại Cúp QG, Zeka cũng chơi mờ nhạt, không để lại dấu ấn nào.

