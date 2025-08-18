Tân binh Ninh Bình thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày ra quân tại V.League

Đức Chiến ghi bàn ngay trận đấu ra mắt Ninh Bình. Ảnh VNN



Dù là tân binh của V.League lại phải làm khách trong lượt trận ra quân, nhưng các cầu thủ Ninh Bình nhập cuộc đầy chủ động và quyết tâm. Trong hơn 20 phút đầu trận, chính các cầu thủ Ninh Bình mới là những người tạo ra sức ép về phía đối thủ. Liên tục các tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà từ những mũi nhọn tấn công như Hoàng Đức, Daniel Da Silva… được phát động nhưng đáng tiếc không đạt được kết quả như mong đợi. Trong bối cảnh phải chịu sức ép lớn từ đối thủ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với lối chơi phòng ngự phản công sở trường lại cho thấy sự hiệu quả cao. Phút 34, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền của Atshimene, Viktor Lê chuyền bóng chuẩn xác để Sỹ Hoàng dứt điểm một chạm đưa bóng đi căng và chìm khiến Văn Lâm dù chạm tay vào bóng cũng không thể cản phá, nâng tỷ số lên 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Dù vậy, lợi thế dẫn bàn không được duy trì quá lâu. Chỉ 7 phút sau bàn mở tỷ số của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPB Ninh Bình lập tức có câu trả lời. Phút 41, từ quả đá phạt của Daniel Da Silva bên ngoài vòng cấm, bóng đập cột dọc Hà Tĩnh bật ra. Tân Binh Đức Chiến băng vào rồi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 1-1.

Tân binh Ninh Bình thắng mãn nhãn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày ra quân tại V.League 2025-2026. Ảnh VNN

...



Bước sang hiệp 2, dù trời đổ mưa gây ảnh hưởng tới trận đấu, nhưng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh duy trì sức ép để tìm kiếm bàn thắng, tái lập thế dẫn trước khiến cho khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm liên tục bị uy hiếp. Mải mê dâng cao tấn công khiến hàng phòng ngự Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lộ ra nhiều sơ hở. Ngay lập tức, Ninh Binh chớp thời cơ để có bàn thắng dẫn trước. Phút 90, từ quả tạt bóng bổng của Thanh Thịnh bên cánh trái, Quang Nho băng vào dứt điểm chuẩn xác tung nóc lưới Hà Tĩnh, đưa Ninh Bình vươn lên dẫn 2-1. Tiếp tục 3 phút sau, ở phút 90 + 3, tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức có pha xoay sở khéo léo trong vòng vây các cầu thủ Hà Tĩnh trước khi kiến tạo cho tân binh Gia Hưng bấm bóng đánh bại thủ môn Thanh Tùng lần thứ ba, đồng thời ấn định tỷ số 3-1 cho trận đấu.

Ở những trận đấu cùng ngày, Becamex thành phố Hồ Chí Minh thắng Hoàng Anh Gia Lai 3-0, Thanh Hóa FC hòa SHB Đà Nẵng 1-1, PVF CAND thắng Sông Lam Nghệ An 2-1.

Sau vòng 1, Becamex thành phố Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu, theo sau là LPB Ninh Bình, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ba vị trí cuối bảng thuộc về Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: hanoimoi.vn