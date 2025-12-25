Campuchia công bố thương vong trong xung đột với Thái Lan

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết hơn nửa triệu người dân - trong đó hơn 50% là phụ nữ và trên 30% là trẻ em - đang phải rời bỏ nhà cửa và trường học - Ảnh: KHMER TIMES

Tờ Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết trong khung giờ từ 13h đến 18h ngày 24-12, một dân thường đã bị thương tại tỉnh Banteay Meanchey, nâng tổng số người bị thương lên 87.

Kể từ ngày 7-12 đến nay, số dân thường thiệt mạng ở Campuchia đã lên tới 30 người, trong đó có 9 nạn nhân tử vong tại các trại tị nạn ở tỉnh Siem Reap.

Ngoài ra, tổng cộng 636.536 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa và sơ tán đi nơi khác do các cuộc không kích qua lại giữa hai bên, trong đó có 331.707 phụ nữ và 202.455 trẻ em.

Riêng trong ngày 24-12, thêm hai ngôi nhà dân tại tỉnh Battambang đã bị hư hại. Tính từ ngày 7-12, thiệt hại đối với tài sản tư nhân gồm 125 ngôi nhà, 6 tòa nhà dân sự, 5 căn hộ khách sạn, 1 trạm xăng, 27 ô tô, 1 xe máy, 1 kho thu mua sắn, 1 kho chứa hàng và 2 trạm thu phát sóng di động.

Trong khi đó, tài sản công cộng bị phá hủy bao gồm 6 trường học, 2 trung tâm y tế, 12 trụ sở cơ quan nhà nước, 5 ngôi chùa, 1 giảng đường bố thí, 1 phương tiện công vụ, nhiều đền đài cổ, 5 cây cầu, 1 khu chợ và 2 đoạn đường giao thông.

Đáng chú ý, tại huyện Banan, tỉnh Battambang, trong ngày 24-12, hàng trăm trẻ em và học sinh đã hoảng loạn tháo chạy khỏi trường học khi máy bay F-16 Thái Lan thả bom xuống khu vực lân cận, khiến nhiều em bị lạc khỏi cha mẹ.

Trước tình hình trên, Campuchia tiếp tục kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường tham gia hỗ trợ những nỗ lực nhằm giảm căng thẳng, hướng tới hòa bình lâu dài, phù hợp với nguyện vọng nhất quán của Campuchia.

