Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lời bất chính gần 500 tỉ

Công an TP Hà Nội và Viện kiểm sát nhân dân thành phố mới đây đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, cáo trạng vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản (75 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh).

Kết luận điều tra và cáo trạng truy tố ông Thản được các cơ quan tố tụng ban hành sau hơn 2 năm tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (năm 2023) và hơn 6 năm kể từ khi ông bị khởi tố cho tại ngoại đến nay (năm 2019).

Ông Thản được biết đến như một đại gia bất động sản với biệt danh "đại gia điếu cày". Có rất nhiều bài viết trên báo chí về chân dung, sự nghiệp của ông thường sử dụng hình ảnh ông gắn với chiếc điếu cày.

Thời điểm ông Thản bị khởi tố cho tại ngoại đã gây xôn xao dư luận, bởi ông là người đứng đầu một tập đoàn lớn.

Ông Lê Thanh Thản lừa dối hơn 500 người mua nhà

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng.

Năm cựu cán bộ bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: ông Đỗ Văn Hưng, cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng (cũ) và hai cựu Phó chủ tịch Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng; Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ); Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra xây dựng quận).

Riêng đối với ông Mai Quang Bài (nguyên cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông), do đã chết vào năm 2024 trong thời gian công an điều tra bổ sung nên được đình chỉ điều tra.

Tại phiên tòa được mở hồi tháng 8-2023, hội đồng xét xử trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, xác định lại số tiền thu lời bất chính của ông Lê Thanh Thản.

Theo kết luận, ban đầu công an xác định ông Lê Thanh Thản thu lời bất chính 481 tỉ của 488 khách hàng mua căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Quá trình điều tra bổ sung, công an đã làm việc thêm với 16 khách hàng mua các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm việc với 504 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, không được cấp sổ đỏ khi mua căn hộ tại dự án trên.

Do đó, sau khi điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định số tiền mà ông Lê Thanh Thản thu lời bất chính hơn 496 tỉ.

Công ty của ông Thản đã mua lại 39 căn hộ của người dân

Tại quyết định trả hồ sơ vào năm 2023, tòa án yêu cầu đưa thêm người tham gia tố tụng là UBND TP Hà Nội và UBND quận Hà Đông, quan điểm của các đơn vị này về công tác quản lý Nhà nước và hướng giải quyết đối với các hộ dân sinh sống tại CT6 Kiến Hưng.

Sau khi có văn bản từ cơ quan điều tra, từ tháng 1-2025, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở ngành khác có quan điểm cụ thể về hướng giải quyết đối với các hộ dân sinh sống tại dự án trên, đồng thời cử cán bộ tham gia quá trình xét xử vụ án theo quy định.

Ngoài ra Công ty Bemes cũng có văn bản thông báo đến cơ quan điều tra về việc đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ.

Công ty đề nghị cơ quan điều tra ghi nhận nội dung này để giảm trừ phần trách nhiệm dân sự đối với ông Lê Thanh Thản.

Quá trình điều tra, công an đã làm việc với đại diện công ty, đồng thời thu thập 39 hợp đồng thanh lý, mua bán lại 39 căn hộ, làm căn cứ để tòa án giảm trừ phần dân sự cho ông Thản và Bemes.

Xây cả tòa nhà sai quy hoạch

Tại vụ án này, ông Thản bị truy tố trong vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Bemes được UBND TP Hà Nội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án CT6 Kiến Hưng theo quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2010, ông Thản với vai trò người đứng đầu Bemes đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng "vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng được phê duyệt".

Hai năm sau công trình hoàn thành, công ty của ông Thản đã bán và bàn giao cho các hộ dân vào sinh sống.

Theo cáo trạng được ban hành trước đó, Viện kiểm sát cáo buộc ông Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khối nhà cao tầng công ty của ông Thản đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng tăng căn hộ. Đáng chú ý, công ty của ông còn xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt.

Khu nhà thấp tầng cũng bị tăng diện tích đất được xây dựng và số căn.

Mặc dù có nhiều sai phạm được liệt kê như trên, nhưng từ tháng 3-2011, ông Lê Thanh Thản đã đưa ra nhiều quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án.

“Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...”, nội dung quảng cáo về dự án bị cáo buộc là gian dối, lừa dối khách hàng.

Theo cơ quan truy tố, tin tưởng vào quảng cáo gian dối trên, hàng trăm khách hàng đã mua các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc công ty của "đại gia" Lê Thanh Thản mà không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Tháng 8-2023, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ông Lê Thanh Thản về tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, sau nửa ngày xét xử, tòa án đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng còn một số vấn đề chưa thể làm rõ tại phiên tòa. Tòa án yêu cầu điều tra xác định lại số tiền thu lời bất chính của ông Thản, đồng thời xác định giá trị hiện tại và thực tế của từng căn hộ thuộc diện bồi thường. Tòa án cũng yêu cầu đưa thêm người tham gia tố tụng là UBND TP Hà Nội và UBND quận Hà Đông, quan điểm của các đơn vị này về công tác quản lý Nhà nước và hướng giải quyết đối với các hộ dân sinh sống tại CT6 Kiến Hưng.

