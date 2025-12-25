Nam thanh niên "rượu vào" to tiếng lăng mạ, đấm CSGT

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Sau khi uống rượu, Quý (áo đỏ) đã có hành vi lăng mạ, tấn công cán bộ CSGT. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, vào tối 19-12, tại tổ dân phố Trần Phú, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với các trường hợp điều khiển phương tiện.

Trong lúc lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Cao Quý ngồi sau xe máy của người được kiểm tra đã cản trở hoạt động, to tiếng lăng mạ và dùng tay đấm vào chiến sĩ CSGT đang thi hành công vụ.

...

Quý ngay sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Từ Sơn làm việc.

Tại đây, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn Nguyễn Cao Quý có kết quả 0,080 mg/l khí thở. Người điều khiển phương tiện chở Quý vi phạm ở mức 0,043 mg/l khí thở và bị lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động