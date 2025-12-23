Top 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2025 gồm những ai?

Đình Bắc có thể cạnh tranh danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam 2025" - Ảnh: N.K.

Sáng 23-12, ban tổ chức "Quả bóng vàng Việt Nam 2025" đã công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục. Đây là giải thưởng do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Theo đó, giải thưởng "Quả bóng vàng" ở nam, 5 cái tên lọt vào danh sách cuối cùng là Tiến Linh, Quang Hải, Đình Bắc, Hoàng Đức và thủ môn Trung Kiên.

Việc hai cầu thủ trẻ Đình Bắc và Trung Kiên có tên ở danh sách rút gọn là điều không bất ngờ. Cả hai đã thi đấu xuất sắc, góp công giúp đội tuyển U22 Việt Nam đăng quang ở Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 và mới nhất là giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan.

Không chỉ thế, tiền đạo Đình Bắc thậm chí còn có cơ hội cạnh tranh "Quả bóng vàng" với đàn anh Nguyễn Hoàng Đức - ứng viên nặng ký cho danh hiệu này.

Còn ở nữ, top 5 danh sách rút gọn là Huỳnh Như, Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang, Hải Yến. Trong đó, Bích Thùy nổi lên như là một ứng viên cho danh hiệu "Quả bóng vàng" năm nay nhờ màn trình diễn xuất sắc trong màu áo CLB nữ TP.HCM vô địch quốc gia và cả ở đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

...

Bích Thùy chính là người ghi bàn đẹp mắt vào lưới Philippines ở trận chung kết nhưng bị trợ lý trọng tài người Lào tước mất bàn thắng oan uổng khi không hề việt vị.

Ở giải thưởng "Quả bóng vàng" nam futsal, 5 cái tên dẫn đầu là Đa Hải, Đoàn Phát, Thịnh Phát, Minh Quang và thủ môn Phạm Văn Tú.

Do chưa ra điểm chung cuộc, nên ban tổ chức công bố 4 cái tên (thay vì 3) ở giải thưởng "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc" là Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn và Hiểu Minh. Ở "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc" là Ngọc Minh Chuyên, Hoàng Vân, Minh Ánh và Thanh Hiếu.

Tương tự là giải thưởng "Cầu thủ ngoại xuất sắc" với 4 cái tên Leo Arthur, Alan Sebastiao, thủ môn Parik Lê Giang, Caio Cesar.

Gala trao giải "Quả bóng vàng Việt Nam 2025" sẽ diễn ra vào tối 26-12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ