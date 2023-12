Cận cảnh Am Tháp độc đáo ở Hà Tĩnh, dùng mật mía kết dính các phiến đá

Am Tháp (còn gọi là tháp Cẩm Duệ) được xây dựng vào thế kỷ 16 trên khu rộng 2.450m2 ở thôn Quang Trung, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Am Tháp đang thờ Lê Am - vị quan triều nhà Lê.