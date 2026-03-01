Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Cam kết sẽ quyết liệt hành động vì sự phát triển của tỉnh

Ông Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sinh ngày 27/8/1972, tại Thái Nguyên. Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI - đơn vị bầu cử số 2 gồm các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Thạch Hà, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Đông Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Can Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh, Đồng Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc, Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải (Hà Tĩnh).

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX - đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú (Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Duy Lâm cho biết, rất vinh dự và vui mừng khi được cơ quan, cử tri nơi làm việc và cử tri nơi cư trú tín nhiệm, giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; đồng thời cũng là cơ hội để tôi đem hết khả năng, sức lực, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công tại phường Trần Phú.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH và HĐND tỉnh, ông Nguyễn Duy Lâm hứa "với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy tôi cam kết sẽ nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu trước Đảng, trước Nhân dân; Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến rõ nét và kết quả cụ thể, được đo lường bằng sự phát triển thực chất của tỉnh nhà và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thể hiện rõ chính kiến trước những vấn đề mới, khó và phức tạp; kiên định nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của tỉnh và nhân dân lên trên hết, trước hết...".

... Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm (người hàng đầu, ngoài cùng bên trái) và đoàn công tác kiểm tra vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Sơn Kim 2. Ảnh tư liệu.

Ông sẽ bố trí thời gian thỏa đáng cho hoạt động đại biểu dân cử; tăng cường tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến Quốc hội, HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền; luôn theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ động tranh thủ sự ủng hộ của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững theo đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra, động viên công nhân tại Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast, tháng 2/2026.

Ông Nguyễn Duy Lâm hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực công tác; tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV