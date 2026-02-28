Đâm chết người trong lúc đi dự tiệc liên hoan về

Ngày 28-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về hành vi đâm chết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nhóm thanh niên chặn đường đánh và đâm chết anh L.T.H. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Linh Duyên (SN 2006); Lê Anh Khoa (SN 2008); Bùi Minh Hào (SN 2008); Trần Văn Khởi (SN 2007) và Lê Mạnh Hải (SN 2004), cùng ngụ xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trưa ngày 26-2, nhóm trên tới xã Văn Phú và xã Linh Sơn để dự tiệc liên hoan. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trên đường về đến ngã ba đường vào thôn Oi (xã Linh Sơn) thì gặp L.T.H. (SN 2008) và L.V.T. (SN 2010, cùng ngụ xã Giao An, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển 2 xe máy đi hướng ngược chiều.

Do có mâu thuẫn với L.T.H. từ trước nên Bùi Minh Hào rủ cả nhóm cùng quay lại đuổi đánh L.T.H. và L.V.T. Khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Oi, xung quanh là rừng keo, không có nhà dân, nhóm đối tượng trên đã chặn xe đánh 2 thanh niên.

Nhóm đối tượng đã đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, cành keo để đánh L.T.H. và L.V.T.. Manh động hơn, Phạm Linh Duyên đã dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái khiến L.T.H. tử vong.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để điều tra làm rõ vụ án

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động