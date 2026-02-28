6 tấn thực phẩm mù mờ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối chờ đi vào quán lẩu, quán nhậu

Lực lượng chức năng kiểm tra kho tang vật vụ việc - Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hai cơ sở bị kiểm tra gồm hộ kinh doanh Lê Thị Nhang tại xã Thọ Long và hộ kinh doanh Lê Văn Thảo tại xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho lạnh của hai hộ kinh doanh trên chứa số lượng lớn xương, đuôi, chân, gân trâu, bò đang được sơ chế với tổng trọng lượng gần 6 tấn.

Trong khi cơ quan chức năng kiểm tra, hai chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm nêu trên. Trong đó có nhiều thực phẩm đã bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu hư hỏng nhưng vẫn được bảo quản để tiếp tục chế biến.

Làm việc với cơ quan chức năng, các chủ hộ thừa nhận thu gom số thực phẩm trôi nổi trên thị trường. Sau đó sơ chế, phân loại, rồi bán lại cho các tiểu thương, quán phở, quán lẩu, quán nhậu trên địa bàn để tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số thực phẩm bẩn nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ