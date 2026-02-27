Thanh niên đi xe SH khống chế người phụ nữ, cướp vàng giữa đường vắng

Ngày 27-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã Thăng An bắt giữ Nguyễn Công Toàn (SN 1997, trú thôn Bình Túy, xã Thăng An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 26-2, Công an xã Thăng An tiếp nhận tin báo của bà H.T.T (SN 1969, trú xã Xuân Phú) về việc bị cướp tại thôn Bình Hòa, xã Thăng An. Ngay sau khi nhận tin, đơn vị báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét nghi phạm.

Nguyễn Công Toàn và số tang vật được cất giấu trong phòng ngủ

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Toàn, đồng thời thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở. Tang vật thu giữ gồm một dây chuyền, ba nhẫn vàng và 1,75 triệu đồng tiền mặt.

...

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 26-2, Toàn điều khiển xe máy SH của anh ruột từ nhà sang xã Xuân Phú, với mục đích tìm người đi đường sơ hở để ra tay.

Khi đến tuyến đường nội bộ thuộc Công ty Khoáng sản Quảng Nam (thôn Bình Hòa), phát hiện bà H.T.T đi một mình, Toàn quay xe bám theo, ép sát khiến nạn nhân ngã xuống lề đường rồi khống chế, yêu cầu giao tài sản. Do hoảng sợ, bà T. đưa hai nhẫn vàng và một điện thoại di động.

Chưa dừng lại, Toàn mở cốp xe của nạn nhân, lấy túi xách bên trong có một dây chuyền, một nhẫn, hơn 1,7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân rồi tẩu thoát. Sau đó, đối tượng đến khu vực nghĩa địa ở xã Thăng An đốt túi xách và giấy tờ nhằm xóa dấu vết; chiếc điện thoại bị vứt vào bụi rơm ven đường. Số tài sản chiếm đoạt được cất giấu dưới nệm trong phòng ngủ.

Theo hồ sơ, Toàn có 4 tiền án, gồm 2 tiền án về cướp giật tài sản, một tiền án về trộm cắp tài sản và một tiền án về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, xét xử.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động