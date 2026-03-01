Doanh nghiệp Hà Tĩnh đẩy nhanh nhịp độ lao động sau kỳ nghỉ Tết

Từ sáng sớm những ngày đầu xuân, không khí tại các cổng khu công nghiệp, nhà máy trên địa bàn Hà Tĩnh đã rộn rã bước chân, tràn ngập khí thế ra quân sản xuất đầy phấn khởi.

Bước sang năm mới, không khí làm việc tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II diễn ra sôi nổi, khẩn trương và đầy trách nhiệm. Với tổng công suất thiết kế 1.330 MW gồm 2 tổ máy (Tổ máy 1: 665 MW và Tổ máy 2: 665 MW), sau khi vận hành thương mại toàn bộ hai tổ máy, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 7,8 tỷ kWh mỗi năm, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II bước vào guồng quay hoạt động trong những ngày đầu năm. Ảnh: Trọng Tùng

Đại diện nhà máy chia sẻ, đặc thù của ngành điện là sản xuất liên tục 24/7. Vì vậy, ngay trong dịp Tết, nhà máy đã bố trí lực lượng ứng trực đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống. Bước sang những ngày làm việc đầu năm, toàn bộ đội ngũ kỹ sư, chuyên gia đã nhanh chóng bắt nhịp với khối lượng công việc lớn, đảm bảo nguồn điện ổn định cho các khu công nghiệp cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng công nghiệp của Hà Tĩnh.

Tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, không khí làm việc đã "nóng" lên ngay từ ngày mồng 7 Tết. Gần 1.300 công nhân đã đồng loạt có mặt tại dây chuyền, đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối.

Hàng nghìn công nhân bước vào năm mới với khí thế lao động rộn ràng. Ảnh: Trọng Tùng

...

“Năm nào cũng vậy, kết thúc kỳ nghỉ Tết, chúng tôi lại háo hức quay trở lại xưởng. Ngày làm việc đầu năm, ai cũng muốn mình là người tiên phong, hoàn thành tốt chỉ tiêu ngay từ ca đầu tiên để lấy 'lộc' may mắn cho cả năm”, chị Cao Thị Hồng Duyên (xã Đức Quang, Hà Tĩnh) nói và chia sẻ thêm, công ty đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên liệu, lại còn tổ chức gặp mặt đầu xuân ấm cúng nên mọi người đều rất yên tâm và tập trung cao độ.

Không chỉ tại các doanh nghiệp may mặc, các đơn vị sản xuất dược phẩm, lĩnh vực vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ và liên tục, khí thế sản xuất cũng phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm.

Dược sĩ Phạm Vũ Kỳ, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) cho biết, ngay từ sớm, công ty đã triển khai các kế hoạch sản xuất cụ thể cho từng quý. Gần 600 cán bộ, công nhân viên trở lại nhà máy làm việc từ mùng 7 Tết với tinh thần tập trung cao độ.

Sự quyết tâm của doanh nghiệp và người lao động chính là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế Hà Tĩnh phát triển. Ảnh: Trọng Tùng

Năm 2026, Hadiphar đặt mục tiêu tăng trưởng từ 20 - 30%, đồng thời đẩy mạnh đầu tư công nghệ, xây dựng nhà máy thuốc nước tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên và đổi mới dây chuyền nhằm mở rộng thị trường để hướng tới xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng. Hiện, mức lương bình quân của công nhân đạt khoảng 11 triệu đồng/người/tháng.

“Với Hadiphar, mục tiêu năm nay là mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng các dòng sản phẩm chủ lực. Sự hiện diện đầy đủ của đội ngũ nhân sự ngay từ những ngày đầu năm chính là động lực lớn nhất để ban lãnh đạo tin tưởng vào một năm kinh doanh thắng lợi”, Dược sĩ Phạm Vũ Kỳ nhấn mạnh.

Sự quyết tâm của doanh nghiệp và người lao động chính là bệ đỡ vững chắc cho nền kinh tế Hà Tĩnh phát triển. Những ngày Xuân này không chỉ là dịp để khởi đầu, mà là thời điểm để khẳng định khát vọng vươn lên, biến tiềm năng thành thành quả thực tế, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ.

Với vị trí chiến lược và hạ tầng logistics ngày càng hoàn thiện, Hà Tĩnh tiếp tục là "thỏi nam châm" thu hút các dự án quy mô lớn. Điển hình như việc thu hút hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư chỉ trong tháng đầu năm, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hạ tầng tại các Khu kinh tế Vũng Áng và Khu công nghiệp VSIP, mở ra không gian phát triển bền vững.

