Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Phường Thành Sen là phường có quy mô dân số lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, khối lượng giao dịch hành chính phát sinh hằng ngày cao, đòi hỏi bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, là đầu mối thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn. Về tổ chức, trung tâm có 6 biên chế chính thức (gồm giám đốc và 5 chuyên viên); đồng thời các phòng chuyên môn cử 5 công chức phối hợp trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ; Văn phòng Đăng ký đất đai bố trí 2 cán bộ làm việc thường xuyên tại đây. Cách tổ chức này bảo đảm giải quyết TTHC theo hướng “một đầu mối – liên thông – tại chỗ”.

Từ 1/7/2025 đến 25/2/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 18.400 hồ sơ, không có hồ sơ tồn từ kỳ trước; giải quyết 18.207 hồ sơ, trong đó 14.910 hồ sơ trước hạn, 3.294 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Hiện còn 136 hồ sơ đang xử lý, cơ bản bảo đảm tiến độ.

Đáng chú ý, Trung tâm đã thực hiện 3.171 hồ sơ chứng thực điện tử; 697 hồ sơ liên thông đăng ký khai sinh – thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; 221 hồ sơ liên thông đăng ký khai tử – xóa thường trú – trợ cấp mai táng phí. Đây là những thủ tục thiết yếu, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Trong chuyển đổi số, 100% hồ sơ được nộp trực tuyến và thực hiện toàn trình; tỉ lệ thanh toán trực tuyến đạt 99,74%...

Vướng mắc về phần mềm và liên thông dữ liệu

Bên cạnh kết quả đạt được, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen cũng thẳng thắn nêu một số khó khăn như trong lĩnh vực đất đai, hệ thống phần mềm của ngành tài nguyên và môi trường chưa liên thông đồng bộ, gây khó khăn trong cập nhật, xử lý dữ liệu.

Lĩnh vực tư pháp hiện vẫn sử dụng phần mềm một cửa của tỉnh; việc kết nối với hệ thống của Bộ còn hạn chế, đặc biệt với thủ tục hộ tịch. Do đó, một số khâu còn phụ thuộc vào văn bản giấy, mất thêm thời gian trao đổi, ký duyệt.

Đại diện Trung tâm cho biết nhu cầu cấp thiết nhất là xây dựng phần mềm dùng chung, đồng bộ dữ liệu của tất cả bộ, ngành, lĩnh vực, tạo thuận lợi từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả; đồng thời kiến nghị tăng cường phân cấp, ủy quyền để có thể giải quyết và trả kết quả ngay tại chỗ, giảm trung gian.

Lắng nghe các ý kiến, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận bộ máy cơ bản ổn định; khó khăn chủ yếu thuộc về hệ thống kỹ thuật và cơ chế phân cấp.

“Vấn đề lớn hiện nay là hạ tầng, phần mềm, dữ liệu kết nối và hướng dẫn về phân cấp, ủy quyền. Những nội dung này Trung ương sẽ tiếp thu để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết nhiều thủ tục hiện thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND hoặc phòng chuyên môn; nếu được ủy quyền cho trung tâm xử lý tập trung sẽ nhanh gọn hơn. Tuy nhiên, khi đã ủy quyền thì người ủy quyền vẫn phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, cùng với phân cấp cần tăng cường kiểm soát, chú trọng hậu kiểm thay vì nặng về tiền kiểm.

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng trực tiếp trao đổi với người dân đang thực hiện thủ tục. Nhiều ý kiến bày tỏ hài lòng với thái độ phục vụ, sự tận tình hướng dẫn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Trung tâm. Lãnh đạo phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thủ tục được giải quyết nhanh gọn, đúng quy định.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự tin tưởng của người dân; nhấn mạnh văn hóa công vụ phải được giữ vững, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm tầng nấc trung gian, tập trung phục vụ trực tiếp tại phường, xã là hướng đi phù hợp, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương tinh thần trách nhiệm, năng lực của đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen; đồng thời đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy, chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn.

“Cấp nào xử lý được thì đề xuất ngay cấp đó. Những vấn đề thuộc Trung ương, chúng tôi sẽ tiếp thu để điều chỉnh. Mục tiêu cuối cùng là mọi việc phải thông suốt, phục vụ người dân tốt nhất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý Trung tâm Phục vụ hành chính công không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, mà cần phân tích dữ liệu từ thực tiễn hồ sơ để tham mưu cho chính quyền phường những vấn đề cơ bản, cấp bách.

Từ nhu cầu chuyển nhượng đất đai, đăng ký kinh doanh, chính sách an sinh xã hội, hộ tịch…, Trung tâm cần đánh giá, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, quy trình phù hợp. Không chỉ giải quyết từng hồ sơ đơn lẻ, mà phải nhìn ra bức tranh tổng thể: người dân đang cần gì, vướng ở đâu, cơ chế nào cần sửa đổi. Theo Phó Thủ tướng, chính cấp cơ sở là nơi tiếp cận trực tiếp và hiểu rõ nhất nhu cầu đó.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đồng thời khẳng định vai trò của cấp cơ sở trong kiến tạo và phát triển địa phương.

