Địa điểm triển khai dự án mới hơn 781 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Một góc Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, dự án đầu tư Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh được triển khai tại lô E2&E3, Khu công nghiệp Phú Vinh (phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) với diện tích mặt đất sử dụng là 91.112 m2.

Mục tiêu hoạt động của dự án là đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất các sản phẩm kim loại chất lượng cao như đồng, niken, coban và các muối kim loại Niken, Coban, Vonfram, Molypden và Vanadi. Tận thu một số kim loại quý hiếm gồm: Au, Ag, Pt.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 781 tỷ đồng. Trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 195 tỷ đồng; vốn huy động hơn 586 tỷ đồng.

Dự án khi đi vào hoạt động dự kiến sử dụng khoảng 300 - 350 lao động trực tiếp, với thu nhập bình quân khoảng 12 - 20 triệu đồng/tháng.

Thời hạn hoạt động của dự án: Kể từ ngày dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến hết ngày 30/9/2060.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan; triển khai thi công xây dựng, lắp đặt dây chuyền máy móc, thiết bị, đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về phía nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ, các cam kết và các nội dung khác quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các nội dung trong Hồ sơ đề xuất dự án; chủ động cân đối, huy động nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Việc dự án Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đánh dấu bước tiến quan trọng trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất kim loại và phát triển công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách mà còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của các khu kinh tế, khu công nghiệp Hà Tĩnh đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn