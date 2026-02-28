Hai xe máy tông nhau, nữ công nhân và người bán vé số tử vong

Theo CQĐT Công an Lâm Đồng, vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều 27/2. Sau khi tan ca, chị T.T.D (SN 1995) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1. Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, xe của chị D. chạm với xe máy do ông N.X.L (SN 1965) làm nghề bán vé số điều khiển.

Vụ va chạm khiến cả 2 nạn nhân tử vong.





Cú tông mạnh khiến cả hai người văng xuống đường trong tình trạng nguy kịch. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả hai đã tử vong sau đó.

Một góc hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết va chạm, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Gia đình ông L. cũng thuộc diện khó khăn. Một số nhà hảo tâm tại địa phương đã kêu gọi quyên góp, hỗ trợ chi phí mai táng cho cả hai nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

