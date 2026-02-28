Mỹ cùng Israel tấn công Iran

Đêm 28/2 (theo giờ địa phương), truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức cho biết, nước này đã phối hợp cùng với Israel mở các đợt không kích vào Iran trong đó có cả thủ đô Tehran.

Cột khói bốc lên sau khi Israel tuyên bố đã phát động một cuộc tấn công phủ đầu chống lại Iran, tại Tehran. Ảnh Reuters

Các cuộc tấn công vào Iran của liên quân Mỹ, Israel đã khiến nước này phải ngay lập tức đóng cửa không phận. Phía Mỹ hiện chưa đưa thông tin chi tiết về các cuộc tấn công nhắm vào Iran, tuy nhiên theo phía Israel, nước này đã phối hợp với Mỹ để thực hiện chiến dịch và kế hoạch đã được lên trong nhiều tháng trước.

Việc Israel cùng Mỹ tấn công vào Iran diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không hài lòng với kết quả đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump cho biết thêm, Washington không muốn sử dụng vũ lực song đôi khi buộc phải làm như vậy.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong một tuyên bố đã kêu gọi công dân Mỹ hiện đang ở Iran hãy rời đi ngay lập tức đồng thời không một công dân Mỹ nào nên tới Iran bởi bất kỳ lý do gì. Mỹ cũng đã tiến hành rút các nhân viên không thiết yếu tại các đại sứ quán ở Israel và Lebanon trước đó nhằm tránh khỏi các cuộc trả đũa của phía Iran.

