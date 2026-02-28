Vingroup được chấp thuận đầu tư siêu dự án thép 80.000 tỷ tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Theo Báo Hà Tĩnh, chiều 27/2, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy thép Vinmetal của CTCP Sản xuất và Kinh doanh Vinmetal (công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup).

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích hơn 460ha tại các lô đất CN5-1, CN5-4, CN5-5, CN5-6, CN5-7, CN5-8, CN5-9, CC5-1 và CC5-2 thuộc quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất 5 triệu tấn/năm, tập trung sản xuất thép tấm cán nóng (HRC), thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao cũng như nhu cầu xây dựng dân dụng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà cho biết, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Vinmetal thể hiện quyết tâm của tỉnh trong thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, qua đó tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và từng bước đưa Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, bền vững.

Vinmetal được Vingroup thành lập với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng và chỉ sau khoảng một tháng đã tăng lên 15.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - giữ chức Tổng Giám đốc.

... Ông Phạm Nhật Quân Anh - Tổng Giám đốc VinMetal



Theo Vingroup, mục tiêu trước mắt của Vinmetal là chủ động nguồn vật liệu đầu vào cho các lĩnh vực cốt lõi trong hệ sinh thái như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast. Tập đoàn cũng hướng tới cung cấp thép cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, TP. HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Hà Tĩnh được biết đến là quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và đang trở thành điểm đến chiến lược trong hệ sinh thái công nghiệp của Vingroup. Trước dự án thép trên, trong năm 2025, Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà xưởng cho thuê phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ ô tô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) thực hiện, với tổng vốn hơn 21.400 tỷ đồng.

Ngày 29/6/2025, VinFast cũng đã khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô điện tại Hà Tĩnh trên diện tích 360.000m2, công suất thiết kế 200.000 xe mỗi năm. Dự án được hoàn thành trong chưa đầy 7 tháng thi công, được đánh giá là một trong những nhà máy ô tô hoàn thiện nhanh nhất thế giới. Giai đoạn đầu, nhà máy tập trung sản xuất các mẫu xe điện đô thị như VF 3, Minio Green, EC Van.

Từ năm 2021, Vingroup đã đầu tư Nhà máy sản xuất pin VinES tại Vũng Áng với tổng vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng quy mô lớn tại Hà Tĩnh. Với dự án Vinmetal, chuỗi sản xuất từ pin, ô tô điện đến thép nguyên liệu đang dần hoàn thiện, tạo nền tảng cho tham vọng công nghiệp dài hạn của tập đoàn tại địa phương này.

Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: dautu.kinhtechungkhoan.vn