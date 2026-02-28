Cướp tài sản rồi khống chế đưa đưa nạn nhân bán qua biên giới thì bị "tóm"

Trước đó ngày 22/2 (mùng 5 tết), trực ban Công an xã Bình Hiệp tiếp nhận thông tin của chị L.T.M. (SN 1985, ngụ ấp 8, xã Tân Long) về việc mình bị một nhóm đối tượng khống chế cướp tài sản, bắt giữ và định đem chị bán sang bên kia biên giới. Khi trình bày vụ việc, tinh thần chị M vẫn còn hoảng loạn.

Tường, đối tượng cầm đầu thời điểm bị khống chế.



Theo đó, khoảng 21h ngày 21/2, chị M. điều khiển xe máy BKS 62G1-495.. lưu thông trên quốc lộ 62 (hướng từ phường Kiến Tường về xã Bình Hiệp). Khi vừa qua cầu Mộc Hóa, ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, chị M. vị các đối tượng đi trên xe ô tô 4 chỗ áp sát, xô ngã xe chị M. dùng hung khí đe đoạn bắt chị M. lên xe ô tô sau đó cướp 1 ĐTDĐ, 1 túi xách (bên trong có 300 ngàn đồng). Trên đường di chuyển các đối tượng dùng tay đánh chị M. dùng dao khống chế chị M. để chị M. không la hét.

Chiếc xe tay ga của nạn nhân được thu hồi.



Các đối tượng đưa chị M. đến nhà trọ L.T thuộc xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh rồi dùng chổi, ống nước đánh chị M. và yêu cầu chị M. chuyển toàn bộ số tiền 157 triệu đồng từ tài khoản của chị cho chúng.

Đến 8h ngày 22/2, các đối tượng bàn với nhau sẽ đưa chị M. bán qua biên giới Campuchia nên dùng xe 7 chỗ chở chị M. từ Tân Trụ về xã Bình Hiệp. Khi đến quán Cơm 39 (quốc lộ 62, xã Thạnh Hóa) các đối tượng dừng xe ăn cơm. Lợi dụng sơ hở, chị M. bỏ trốn và đến Công an xã Bình Hiệp trình báo.

Trước vụ việc nghiêm trọng, manh động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Công an xã Bình Hiệp đã báo cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh để phối hợp điều tra khám phá vụ án.

Chị M. được Công an xã đưa vào bệnh viện thăm khám phát hiện các vết thương phần mềm vùng mặt (mắt mũi miệng tụ máu bầm), bầm tím vùng ngực, các vết thương phần mềm vùng tay và chân.

Các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Bình Hiệp đã tỏa ra nhiều hướng nắm bắt thông tin, thu thập dữ liệu camera tại các tuyến đường xác định nhân dạng các đối tượng, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi.

... 2 phương tiện mà các đối tượng thuê để thực hiện hành vi "cướp tài sản" và "bắt giữ người trái pháp luật".



Việc lần theo dấu vết từ lời khai của nạn nhân rất khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm khám phá nhanh vụ án, không để các đối tượng tội phạm manh động lộng hành, Phòng Cảnh sát hình sự bước đầu xác định được 2 đối tượng liên quan là Võ Văn Tuấn (tự Đen, ngụ Tây Ninh) và Lý Kim Toàn (quê Cần Thơ).

Từ lời khai của 2 đối tượng này, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét và bắt thêm 6 đối tượng khác gồm: Võ Văn Tường (tên thường gọi là Trường, SN 1984), Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Thành Thọ, Lê Thị Như Linh, Nguyễn Văn Qúi, Trương Thành Công. Riêng L.M.L. (SN 1992) là tài xế xe ô tô 4 chỗ chạy xe dịch vụ được Tường thuê nên không bị bắt giữ.

8 đối tượng bị bắt giữ.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình và khai người cầm đầu vụ việc là Võ Văn Tường. Các đối tượng khai nhận trong những ngày Tết không có tiền tiêu xài nên bàn nhau thuê xe ô tô dạo quanh các tuyến đường vắng người tìm “con mồi” thực hiện các vụ cướp lấy tài sản chia nhau.

Mọi kế hoạch đều được Tường vạch ra và phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng trong nhóm. Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, xe tay ga của nạn nhân M., 5 ĐTDĐ...cùng một số tang vật liên quan khác tại nhà trọ L.T.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về 2 tội “cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật”.

Một vụ án xảy ra vào ngày mùng 5 Tết gây hoang mang trong dư luận nhưng chỉ trong vào ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã xác minh và khám phá nhanh, bắt giữ toàn bộ các đối tượng. Đây là chiến công đầu năm mới của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đem lại sự tin yêu của người dân về lực lượng CAND.



Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.com.vn