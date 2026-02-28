Máy bay quân sự chở tiền rơi ở Bolivia, đám đông hỗn loạn nhặt tiền, 15 người chết

Chiếc máy bay Hercules của Không quân Bolivia gặp nạn - Ảnh: TIMES NOW

Theo Hãng tin Reuters, 15 người thiệt mạng và ít nhất 30 người khác bị thương vào tối 27-2 (giờ địa phương), sau khi một chiếc máy bay Hercules của Không quân Bolivia gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu.

Chiếc máy bay quân sự xuất phát từ thành phố Santa Cruz. Máy bay lúc đó đang chở tiền giấy mới in từ ngân hàng trung ương tới các thành phố khác của quốc gia Nam Mỹ này.

Máy bay hạ cánh rồi trượt khỏi đường băng, sau đó lao sang một đại lộ đông đúc lân cận tại thành phố El Alto của Bolivia.

Video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh hỗn loạn khi nhiều người đổ xô tới hiện trường, dường như để nhặt tiền nằm rải rác trên mặt đất sau vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để ngăn đám đông.

Ngân hàng trung ương Bolivia dự kiến họp báo vào tối cùng ngày.

Hãng hàng không quốc gia Boliviana de Aviacion cho biết sân bay quốc tế El Alto đã tạm thời đóng cửa sau vụ tai nạn, đồng thời khẳng định chiếc máy bay gặp nạn không thuộc đội bay của hãng.

Theo Hãng tin AP, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Pavel Tovar không làm rõ những người thiệt mạng là ở trên máy bay hay trong các xe trên tuyến đường gần sân bay. Ngoài ra, có các thông tin trái chiều về việc máy bay đang cất cánh hay hạ cánh vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Chiếc máy bay đã đâm trúng xe cộ trước khi dừng lại trên một cánh đồng. Video phát trên các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy máy bay bị hư hại nghiêm trọng, cùng với nhiều xe trên đại lộ ở thành phố El Alto.

Mảnh vỡ máy bay, các xe bị hư hại và thi thể nằm trên đường. Theo ông Tovar, ít nhất 15 chiếc xe có liên quan. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy bao trùm chiếc máy bay.

Tác giả: THANH BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ