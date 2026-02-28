Đấu vật ở hội làng, một người tử vong

Theo thông tin từ địa phương, người đàn ông tham gia tranh tài với một đối thủ trẻ hơn trong khuôn khổ nội dung vật truyền thống của lễ hội. Trong một tình huống bất lợi, ông bị đối phương bế ngửa rồi quật mạnh, phần cổ gáy đập xuống sàn. Cú va chạm khiến ông bất tỉnh ngay tại sới vật. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi do gãy cổ.

Nam đô vật 44 tuổi tử vong sau trận đấu tại hội làng Thái Lai, Kim Anh, Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)



Người đàn ông tử vong được xác nhận là người dân thôn Thái Lai. Đây là sự cố ngoài ý muốn và rất đáng tiếc đối với gia đình cũng như địa phương.

Hội làng Thái Lai là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tạo không khí vui xuân, gắn kết cộng đồng. Hoạt động tổ chức đều được Ủy ban nhân dân xã Kim Anh phê duyệt theo quy định.

Đấu vật dân gian từ lâu là một nét văn hóa đặc trưng trong các lễ hội làng ở Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung. Những sới vật thường thu hút đông đảo trai tráng trong làng và các vùng lân cận tham gia, góp phần giữ gìn truyền thống và tạo nên không khí sôi nổi mỗi dịp đầu năm.

Hà Nội hiện có hơn 1.600 lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm. Các sới vật làng tập trung nhiều ở khu vực phía Tây thành phố như Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phương, Thạch Thất, Sơn Tây. Tuy nhiên, sự việc tại Thái Lai một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về yếu tố an toàn trong các hoạt động thi đấu mang tính đối kháng tại lễ hội truyền thống.

