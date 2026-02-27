Hà Tĩnh sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Hệ thống tổ chức bài bản, nhân sự đảm bảo tính dân chủ và minh bạch

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Để quản lý và vận hành ngày bỏ phiếu tại địa bàn có địa hình đa dạng, UBND các xã, phường trên toàn tỉnh đã thành lập 1.100 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.



Bám sát chỉ đạo của Trung ương, toàn hệ thống chính trị Hà Tĩnh đang dồn sức triển khai công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ và kế hoạch. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Điểm nhấn trong công tác chuẩn bị tại Hà Tĩnh chính là sự chủ động và tính tổ chức hết sức chặt chẽ. Để quản lý và vận hành ngày bỏ phiếu tại địa bàn có địa hình đa dạng, UBND các xã, phường trên toàn tỉnh đã thành lập 1.100 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu.

Danh sách niêm yết cử tri bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Kỳ Anh.



Mạng lưới nhân sự khổng lồ với 18.196 thành viên đã được kiện toàn. Đây là những cán bộ tâm huyết, đại diện cho các đoàn thể tại địa phương. Họ chính là những "hạt nhân" then chốt, trực tiếp hướng dẫn cử tri, quản lý hòm phiếu và đảm bảo quy trình bỏ phiếu diễn ra đúng quy định tại từng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Sự đồng bộ từ đô thị động lực đến vùng biên giới

Tại các địa phương phía Nam Hà Tĩnh, công tác chuẩn bị đang ở giai đoạn nước rút với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền.

Tranh cổ động, băng rôn tại các tuyến đường phía nam Hà Tĩnh.



Tại phường Sông Trí, ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khẳng định: "Chúng tôi xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từng khâu, từng bước đều được thực hiện đúng quy trình, đúng mốc thời gian". Sông Trí đã đẩy mạnh tuyên truyền với 80 lượt phát thanh, thay mới nội dung 32 cụm đèn LED và chốt danh sách 37 ứng cử viên chính thức để bầu ra 22 đại biểu HĐND phường.

Tại phường Vũng Áng, địa bàn có đặc thù đông công nhân lao động, khối lượng công việc lớn được triển khai hết sức khoa học. Phường đã thành lập 16 tổ bầu cử, niêm yết danh sách 14.621 cử tri. Ông Trần Xuân Phượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Áng nhấn mạnh việc rà soát kỹ cử tri tạm trú trong các doanh nghiệp để đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân.

... Nội quy, tiêu chuẩn và thể lệ bầu cử được các xã, phường tuyên truyền bằng nhiều hình thức.



Tại phường Hoành Sơn, lộ trình được triển khai hết sức cụ thể. Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đã được niêm yết tại 20 khu vực bỏ phiếu. Đáng chú ý, phường đã hoàn thành in thẻ cử tri và tổ chức phát thẻ đồng loạt từ ngày 5/3 đến 12/3/2026. Điểm bỏ phiếu tại TDP Hồng Hải được chọn làm điểm mẫu để hoàn thiện trang trí trước khi triển khai đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoành Sơn chia sẻ: "Chúng tôi rà soát kỹ từng khâu, chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, không để bị động trong mọi tình huống".

Trên quy mô toàn tỉnh, Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh đã hoàn tất các bước chuẩn bị nhân sự quan trọng qua các vòng hiệp thương chặt chẽ. Cụ thể, danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được ấn định với 15 người chia theo 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn. Đối với Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, có 94 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đã sẵn sàng bước vào cuộc vận động bầu cử.

Riêng ở cấp cơ sở, tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã được lập danh sách là 2.265 người, từ đó cử tri sẽ cân nhắc lựa chọn ra 1.352 đại biểu tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Người dân tìm hiểu về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Kỳ Lạc.



Với tổng số cử tri thống kê sơ bộ lên tới 1.132.981 người, danh sách đã được niêm yết công khai tại 1.100 khu vực bỏ phiếu để người dân theo dõi và phản ánh kịp thời.

Trong khi các đô thị hối hả với thẻ cử tri và đèn LED, tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch), không khí chuẩn bị lại mang vẻ đẹp của sự chân thành. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được Trưởng bản Hồ Thị Kiên và Bí thư Chi bộ Nguyễn Xuân Mẫn thực hiện bền bỉ.

Sát cánh cùng địa phương là lực lượng Bộ đội Biên phòng – những 'người lính quân hàm xanh' đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám bản, bám dân để tận tình hướng dẫn bà con dân tộc Chứt từng bước trong quy trình bỏ phiếu.

Lực lượng Biên phòng và các già làng, trưởng bản đến từng hộ gia đình người Chứt ở bản Rào Tre để tuyên truyền về công tác bầu cử. (Ảnh Hữu Quyết)



Tay cầm tờ tài liệu tuyên truyền, bà Đinh Thị Mai – cử tri bản Rào Tre phấn khởi chia sẻ: 'Nhờ cán bộ đến tận nhà hướng dẫn, tôi đã nắm rõ nội dung bầu cử và chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu đúng quy định'. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt bà Mai cũng chính là minh chứng sống động cho việc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã thực sự thẩm thấu, sưởi ấm niềm tin nơi đại ngàn biên giới.

Chỉ còn ít ngày nữa, hơn 1,1 triệu cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền công dân cao cả của mình. Từ những khu vực bỏ phiếu mẫu khang trang tại Hoành Sơn, các nhà văn hóa rực rỡ cờ hoa ở Sông Trí, Vũng Áng, đến bản Rào Tre xa xôi dưới chân núi Ka Đay hùng vĩ, tất cả đã sẵn sàng cho "Ngày hội non sông". Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, mỗi lá phiếu ngày 15/3 tới đây sẽ mang theo kỳ vọng về một Hà Tĩnh phát triển mạnh mẽ, giàu mạnh và văn minh trong nhiệm kỳ mới.

Tác giả: Bá Mạnh - Trần Chởi

Nguồn tin: Báo Công Lý