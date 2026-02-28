Xuất hiện công ty hạ tầng hàng không 40.300 tỷ mang thương hiệu Masterise

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise mới được thành lập ngày 13/2/2026, trụ sở đặt tại Bắc Ninh.

Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise đăng ký hoạt động với 62 ngành nghề, trong đó hoạt động chính là dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, bao gồm dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; dịch vụ kỹ thuật mặt đất, kỹ thuật hàng không và đảm bảo an ninh hàng không. Ngoài ra còn có hoạt động kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise có vốn điều lệ là 32.250 tỷ đồng. Hơn 10 ngày sau đó, doanh nghiệp này tiến hành điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên thành 40.312,5 tỷ đồng.

Hiện ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982) là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise.

Ông Long cũng đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise - cũng là một doanh nghiệp hàng không mang thương hiệu Masterise được thành lập vào năm ngoái.

...

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hôm qua, mặc dù vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise vẫn giữ nguyên ở mức 29.300 tỷ đồng, nhưng phần thông tin "chủ doanh nghiệp" đã chuyển từ Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise sang trạng thái không có/không xác định.

Ba cá nhân đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise vẫn giữ nguyên. Trong đó, ông Trần Hoài Việt Anh đại diện giữ phần lớn nhất với 11.720 tỷ đồng (40% cổ phần); 2 vị trí còn lại được chia đều cho ông Vũ Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Thu Trà, mỗi người 8.790 tỷ đồng tương ứng 30% cổ phần.

Trong một diễn biến khác, quy mô vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise mới đây đã được điều chỉnh giảm mạnh từ mức hơn 35.200 tỷ đồng xuống chỉ còn 2.977 tỷ đồng, tức giảm hơn 32.250 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 91%.

Đáng chú ý, tổng số vốn giảm của Masterise Group đúng bằng với số vốn điều lệ khi thành lập của Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise và tương ứng 80% trong tổng nguồn vốn mới của doanh nghiệp hạ tầng hàng không này.

Đối với phần 20% vốn còn lại của Công ty cổ phần Hạ tầng hàng không Masterise cũng tương quan với thông tin về việc Công ty cổ phần Hạ tầng Gelex (GEL) đã thông qua nghị quyết tham gia góp 20% vốn vào công ty thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Tác giả: Chí Bình

Nguồn tin: vietnamfinance.vn