Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 22.1, Đại hội tiếp tục chương trình làm việc với nội dung ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Theo kết quả công bố, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Hà Tĩnh vinh dự có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, được bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, sinh ngày 27.08.1972, quê quán phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Tháng 3.2025, đồng chí là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Duy Lâm tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

